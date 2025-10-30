Film wrap: क्या बेटे आर्यन संग फिल्म करेंगे शाहरुख खान? 57 साल के कॉमेडियन को पति समझ बैठीं हिना

मनोरंजन की दुनिया में गुरुवार को काफी कुछ हुआ. शाहरुख ने Ask SRK किया. फराह खान कुंदर ने अपनी आईवीएफ के बारे में खुलकर बात की. इसके अलावा हिना खान ने 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर खुद का पति पहचानने में गलती कर दी.
बीयर पिलाकर पत्नी को पटाया! अरशद की लव स्टोरी में धर्म नहीं बना दीवार
अरशद वारसी-मारिया गोरेटी की इंटरफेथ मैरिज हुई थी, एक्टर मुस्लिम हैं तो वहीं उनकी पत्नी क्रिश्चयन हैं, लेकिन धर्म कभी उनके रिश्ते के बीच नहीं आया.
मुझे अफोर्ड कर पाएगा आर्यन? बेटे संग फिल्म करने पर बोले शाहरुख खान
शाहरुख खान ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #AskSRK सेशन रखा. इस दौरान उन्होंने अपनी आने वाली किंग को लेकर भी रिएक्शन दिया है.
शोबिज छोड़ गायब हुए ये सितारे, कोई बना बिजनेसमैन, किसी ने पकड़ी आध्यात्म की राह
कभी जवां दिलों की धड़कन रहे शाइनी आहूजा ने सालों पहले शोबिज को अलविदा कह दिया था. रेप केस में फंसने के बाद इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बना ली थी.
57 साल के कॉमेडियन को अपना पति समझ बैठीं हिना, हाथ पर काटा, रॉकी का उतरा मुंह
कपल शो पति पत्नी और पंगा में सेलेब्रिटी जोड़ियों के बीच होने वाले टास्क बड़े मजेदार होते हैं. इस बार हीरोइनों को पति को पहचानने का टास्क मिला है.
2 बार फेल हुआ फराह खान का IVF, रोकर हुआ था बुरा हाल, फिर बनीं ट्रिप्लेट्स की मां
कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान अपनी खास दोस्त सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में नजर आईं. यहां फराह ने अपनी IVF जर्नी पर बात की.