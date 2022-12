हिंदुओं के खिलाफ प्रोपगेंडा फैला रही ये पाकिस्तानी सीरीज! ट्विटर पर हंगामा

पाकिस्तान-हिंदुस्तान का खट्टा-मीठा रिश्ता जगजाहिर है. दोनों देशों के रिश्तों पर अब तक कई फिल्म और शोज बन चुके हैं. पाकिस्तान की ऐसी ही सीरीज चर्चा में है. सीरीज का नाम 'सेवक-द कन्फेशन' है. 'सेवक-द कन्फेशन' को लेकर ट्विटर पर हंगामा हो गया है. आइये हंगामे की वजह को थोड़ा डिटेल में समझते हैं.

पाकिस्तानी सीरीज पर बवाल

पाकिस्तानी सीरीज 'सेवक-द कन्फेशन' 26 नवंबर को रिलीज हो चुकी है, जिसके एपिसोड यूट्यूब पर मौजूद हैं. फिलहाल मुद्दे से नहीं भटकते हैं. 'सेवक-द कन्फेशन' को लेकर लोगों के मन में एक क्रोध है. ये गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तानी सीरीज पूरी तरह से प्रोपेगेंडा शो है. अब आरोप लग रहे हैं कि इस सीरीज के जरिये हिंदुओं की गलत छवि पेश करने की कोशिश की गई है.

