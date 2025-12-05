scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: सारा खान ने हिंदू रिवाजों से रचाई दूसरी शादी, 250 करोड़ के बंगले में आलिया ने किया गृहप्रवेश

शुक्रवार के दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफी कुछ हुआ. टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने हिंदू रीति रिवाजों से कृष पाठक संग सात फेरे लिए. वहीं बॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपने नए घर में शिफ्ट हुए.

Advertisement
X
सारा खान ने रचाई कृष पाठक से शादी (Photo: Instagram @ ssarakhan)
सारा खान ने रचाई कृष पाठक से शादी (Photo: Instagram @ ssarakhan)

हर रोज के एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं. बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में हर रोज कुछ एक्साइटिंग होता है. शुक्रवार 5 दिसंबर का दिन भी धमाकेदार रहा. सबसे पहले रणवीर सिंह की 'धुरंधर' थिएटर्स में रिलीज हुई. फिर, टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने हिंदू रीति रिवाजों से एक्टर सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक संग शादी की.

दोनों की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इसके अलावा बॉलीवुड का पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपने नए घर में शिफ्ट हुआ. आलिया ने नवंबर में अपने 250 करोड़ रुपये के बंगले में गृहप्रवेश किया, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दिखाई.

9 साल छोटी एक्ट्रेस से रचाई शादी, पत्नी ने कुर्बान किए सपने, बताकर रो पड़े गौरव

सम्बंधित ख़बरें

Ranbir Kapoor Love And war
फाइटर पायलट बनेंगे रणबीर-विक्की, लव एंड वॉर के सेट से वायरल हुई फोटो 
alia bhatt with ranbir kapoor
कपूर्स के नेटफ्लिक्स शो में क्यों नहीं आलिया? देवर बोला- उनका शेड्यूल ब‍िजी था...  
Khesari Lal Yadav Gym video
अश्लील जिम वाले वीडियो पर खेसारी का रिएक्शन, TV पर क्यों रो पड़े मुनव्वर? 
Ranbir Kapoor, Alia Bhatt
इंस्टाग्राम पर हैं रणबीर कपूर, मगर आलिया को नहीं है फॉलो करने की परम‍िशन  
Mukesh Bhatt,Alia Bhatt
'आलिया की शादी में नहीं बुलाया, राहा से नहीं मिला', चाचा मुकेश भट्ट का छलका दर्द 

बिग बॉस में अपनी जिंदगी की जर्नी पर बात करते हुए गौरव खन्ना की आंखें भर आईं. उन्होंने बताया कि जब वो अपनी जिंदगी के सबसे लो फेज में थे, तब वो अपनी पत्नी अकांशा से मिले. जिन्होंने एक्टर के लिए कई सारी कुर्बानियां दीं. 

शहबाज बदेशा ने पहली बार दिखाया गर्लफ्रेंड का चेहरा, पैप्स को जमकर दिए पोज

बिग बॉस से बाहर आने के बाद शहबाज बदेशा ने अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार मीडिया के सामने इंट्रोड्यूज कराया. इससे पहले वो कई तस्वीरों में अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा छिपाते आए थे.

Advertisement

जुड़वां बच्चों को जन्म देने के बाद PAK इंफ्लुएंसर प्यारी मरियम की मौत, सदमे में परिवार

पाकिस्तान की फेमस इंफ्लुएंसर प्यारी मरियम की मौत हो चुकी है. उन्होंने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद उनका निधन हुआ. 

'नागिन' शो से म‍िला फेम, मगर टीवी इंडस्ट्री छोड़ एक्ट्रेस ने खड़ा किया 1800 करोड़ का बिजनेस

एक्ट्रेस आशिका गोराडिया ने टीवी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया. वो कॉस्मेटिक ब्रांड की मालकिन बनीं जिससे आज वो करोड़ों रुपये कमा रही हैं.

पति के जागने से पहले मेकअप लगा लेती थीं शर्मिला, बेटी सोहा बोलीं- उन्हें लगता था...

सोहा अली खान ने बताया कि उनकी मां शर्मिला टैगोर अपने पति मंसूर अली खान पटौदी के नींद से जागने से पहले मेकअप किया करती थीं. एक्ट्रेस ने इसका कारण भी बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement