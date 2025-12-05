जुड़वां बच्चों को जन्म देने के बाद PAK इंफ्लुएंसर प्यारी मरियम की मौत, सदमे में परिवार

पाकिस्तान की पॉपुलर इन्फ्लुएंसर प्यारी मरियम का निधन हो गया है. 4 दिसंबर 2025 को उनके पति अहसान अली ने दुखी मन से उनके निधन की खबर की पुष्टि की. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्यारी मरियम ने अपने जुड़वां बच्चों को जन्म देने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया.

प्यारी मरियम एक बेहद पसंद की जाने वाली पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर थीं, जो अपने लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए जानी जाती थीं. उनके फैंस उनकी नरमी से बोलने की आदत से प्यार करते थे. सोशल मीडिया के जरिए मरियम से यूजर्स जुड़ाव भी महसूस करते थे. प्यारी मरियम के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और कथित तौर पर टिकटॉक पर 20 लाख फॉलोअर्स थे, जो अब उनके दुखद निधन की खबर से दिल टूट चुके हैं.

बच्चों को जन्म देने में गई जान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्यारी मरियम ने 4 दिसंबर 2025 को जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. इसके थोड़ी देर बाद उनका निधन हो गया. खबरों के मुताबिक, मरियम की तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां मेडिकल टीम ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन की पुष्टि समा टीवी ने की और बाद में उनके सोशल मीडिया हैंडल पर आधिकारिक बयान जारी किया गया.

कैसे हैं मरियम के बच्चे?

प्यारी मरियम के पति अहसान अली ने एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है और वे उनकी रूह की शांति के लिए दुआ करें. साथ ही परिवार को इस मुश्किल समय में सहन करने की ताकत मिले. अहसान जो खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हैं. उन्होंने लिखा, 'अल्लाह रूह को हमेशा की रहमत और माफी अता फरमाए और इस दिल तोड़ने वाले समय में परिवार को ताकत और सब्र बख्शे.'

अहसान अली ने अपने और मरियम के जुड़वां बच्चों की फोटो शेयर की है. उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं. साथ ही लोगों से झूठी अफवाहें फैलाने से बचने की अपील की. उन्होंने लिखा, 'अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों नवजात बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं. कृपया अफवाहें फैलाने से बचें और हमारी प्यारी मरियम के लिए दुआ करें.' रिपोर्ट्स के अनुसार, प्यारी मरियम ने जुड़वां लड़कों को जन्म दिया था और जन्म देने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. मरियम के निधन से चारों तरफ दुख की लहर दौड़ गई है और उनके फैंस संग इन्फ्लुएंसर दोस्त शोक में डूब गए हैं. साथ ही मरियम के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं.

प्यारी मरियम के पति ने बच्चों को लेकर दी अपडेट (Photo: Instagram/@pyarimaryam)

कौन थी मरियम?

प्यारी मरियम की सटीक मेडिकल कंडीशन की पुष्टि नहीं हो सकी है. लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पहले उन्हें लेबर पेन हुआ और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया. कथित तौर पर डिलीवरी के दौरान कुछ दिक्कतें आईं और बच्चों को सुरक्षित जन्म देने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. काफी कोशिशों के बाद अपने विनम्र व्यक्तित्व के लिए फैंस में मशहूर इन्फ्लुएंसर मरियम चल बसीं. वह सिर्फ 26 साल की थीं और पाकिस्तान के लाहौर में रहती थीं. पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर मरियम के सोशल मीडिया अकाउंट पर पति अहसान और परिवार के साथ प्यारे पल भरे पड़े हैं. मरियम और अहसान की शादी 2023 में हुई थी. कपल का बॉन्ड फैंस को बेहद प्यारा लगता था.

