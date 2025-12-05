scorecardresearch
 
पति के जागने से पहले मेकअप लगा लेती थीं शर्मिला, बेटी सोहा बोलीं- उन्हें लगता था...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपनी पॉडकास्ट पर मां शर्मिला टैगोर के शादीशुदा जीवन के अनसुने किस्से शेयर किए. उन्होंने बताया कि उनकी मां अपने पति मंसूर अली खान के सुबह नींद से जागने से पहले मेकअप लगाती थीं. बातचीत में सोनाक्षी सिन्हा ने भी रिश्तों में आकर्षण और आत्मविश्वास पर अपने विचार व्यक्त किया.

शर्मिला टैगोर के बारे में सोहा अली खान ने किया खुलासा (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में अपनी पॉडकास्ट पर सोनाक्षी सिन्हा और कस्तूरी महंता को होस्ट किया. यहां सभी ने प्यार और रिश्तों के कई पहलुओं पर चर्चा की. बातचीत के दौरान सोहा ने अपनी मां और दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर का एक किस्सा याद किया. उन्होंने बताया कि मां शर्मिला, अपने पति मंसूर अली खान के सुबह नींद से जागने से पहले मेकअप लगाया करती थीं.

शर्मिला लगाती थीं मेकअप

सोहा ने कहा कि वे अपने पति कुणाल खेमू के साथ बिना मेकअप के पूरी तरह सहज महसूस करती हैं. लेकिन अपनी मां की कहानी शेयर करते हुए एक्ट्रेस बोलीं, 'मेरी मां ने मुझे एक बार बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी, तो वे पापा के जागने से पहले उठ जाती थीं. थोड़ा-सा रूज (लाली) लगा लेती थीं और फिर वापस सो जाती थीं, क्योंकि वे शर्मिला टैगोर थीं और उन्हें जागकर शर्मिला टैगोर को ही देखना चाहिए. यह कुछ समय तक चला.'

सोनाक्षी ने कही ये बात

इसके बाद सोहा ने गेस्ट सोनाक्षी सिन्हा से पूछा कि क्या वे भी रिश्ते में आकर्षण बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ करती हैं? तो सोनाक्षी ने कहा, 'मैं वास्तव में इस बारे में सोचती तक नहीं हूं. हमारे बीच यह लुक्स से कहीं आगे की बात है. मैं उनमें कई अन्य वजहों से आकर्षित हूं, जैसे वे कैसे हैं और मुझे कैसा महसूस कराते हैं. ये चीजें तब तक नहीं जाएंगी, जब तक वे मेरे साथ अच्छे रहने का इरादा न छोड़ दें. उन्होंने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस कराया है, चाहे मैं किसी भी साइज की हूं या कैसी भी दिख रही हूं.'

शर्मिला की उम्र 24 साल थी, जब उन्होंने पटौदी के नामी नवाब और उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की. दोनों की शादी 1968 में हुई और उनके तीन बच्चे हैं- सबा अली खान, सैफ अली खान और सोहा अली खान. जहां सोहा और सैफ ने अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए एक्टिंग को चुना, वहीं सबा ने लाइमलाइट से दूर जीवन जिया है.

शर्मिला का कमबैक हिट

शर्मिला ने 14 साल बाद बंगाली सिनेमा में फिल्म 'पुरातन' से वापसी की है. सुमन घोष के निर्देशन में बनी और रितुपर्णा सेनगुप्ता के बैनर भवना आज ओ कल के तहत प्रोड्यूस हुई इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों से शानदार प्रतिक्रिया मिली. यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से एक बन गई.

