परेशान हैं सपना चौधरी? क्रिप्टिक पोस्ट में लिखा- मुझे सब्र करने की नसीहत न दीजिए...

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. लेकिन आजकल वो कुछ क्रिप्टिक पोस्ट्स शेयर कर रही हैं. इस बार खुद का एक वीडियो शेयर कर सपना ने लिखा है- मुझे सब्र करने की नसीहत न दीजिए...

सपना चौधरी ने शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट (Photo: Instagram @itssapnachoudhary)
सपना चौधरी ने शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट (Photo: Instagram @itssapnachoudhary)

हरियाणा की आन-बान-शान सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. न जानें क्यों सपना की पोस्ट्स आजकल काफी क्रिप्टिक नजर आ रही हैं. खुद का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने फिर एक अजीबो-गरीब कैप्शन लिखा, जिसे पढ़ने के बाद फैन्स उनके लिए चिंतित हो गए हैं. 

सपना की क्रिप्टिक पोस्ट
सपना चौधरी ने जो खुद का वीडियो शेयर किया है, उसमें वो पिंक सूट में नजर आ रही हैं. हरियाणा की सड़कों पर वो फोटोशूट करवा रही हैं. लेकिन इसी वीडियो के कैप्शन में सपना ने लिखा है- मुझे सब्र करने की नसीहत न दीजिए, मेरी जगह आइए और सह के दिखाइए.

सपना की इस पोस्ट को पढ़ने के बाद लग रहा है कि वो पर्सनल लाइफ में कुछ परेशान हैं. इससे पहले भी सपना ने जब एक्टिंग क्लासेस ली थीं तो इस दौरान का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि जिंदगी में अकेली हैं. सबकुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

सपना ने कही थी ये बात
सपना ने उस वीडियो में कहा था कि एक महीने में मैंने बहुत कुछ बताया, जो निजी तौर पर कहीं नहीं बताया. आज मैं ये बात खुलकर कह सकती हूं कि इस क्लास की वजह से मैं वापस जीना सीख गई हूं. मैं सपना चौधरी नहीं, सपना भी हूं. आजतक मैंने एक बात नहीं बताई कि मैं यहां आई क्यों थी? मेरी जिंदगी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी. मैं ये सोचने लगी थी कि कुछ नया है ही नहीं. क्या करूं?

"हर तरफ से प्रेशर है, हर तरफ से दिक्कत है. तो जब मैंने ये कोर्स करने का सोचा था तो मन में आ रहा था कि क्या ही करूंगी मैं जाकर. मैं यहां ये बताने आई थी कि मेरे अंदर एक और लड़की है, जो नॉर्मल है, गुलाब जैसी है, उसको भी खुश होने का हक है, उसको भी रिश्ते में प्यार चाहिए. मतलब नहीं चाहिए. नहीं चाहिए वो लोग जो खाली मेरे से डिमांड रखें. कोई मुझे खसोटता रहे, कोई मुझे नोंचता रहे. तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दे दिया."

"मेरा कभी दोस्त नहीं रहा. हर कोई ये सोचता है कि मैं एक बड़ा आदमी हूं. लेकिन सबसे अकेला बंदा वही होता है, जिसके पास बहुत लोग होते हैं. तो उनमें से ही मैं एक थी. आज मैं आप सभी का प्यार, दुलार, बहुत सारी सीख और ऐसी-ऐसी चीजें लेकर जा रही हूं. हां, मैं आर्टिस्ट हूं, लेकिन स्टेड पर हूं. स्टेज से उतरते ही मैं भी नॉर्मल इंसान हूं. स्टेज से उतरते ही मुझे भी प्यार की जरूरत है और आप लोगों ने मुझे बहुत-बहुत प्यार दिया है."
 

