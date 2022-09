समांथा की Shaakuntalam से डेब्यू करेंगी अल्लू अर्जुन की बेटी, दो बॉलीवुड फिल्मों से होगा क्लैश

जुलाई 2022 में सामने आई एक लिस्ट में समांथा को इंडिया की सबसे पॉपुलर फीमेल स्टार बताया गया था. समांथा ने इस लिस्ट में नयनतारा और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेज को पीछे छोड़कर टॉप किया. अब लग रहा है कि समांथा अपनी आने वाली फिल्मों से अपनी इस ऑल इंडिया पॉपुलैरिटी को और जोरदार बनाने वाली हैं.

कुछ दिन पहले उनकी अगली फिल्म 'यशोदा' का टीजर आया था, जो एक बेहतरीन थ्रिलर लग रही है और पैन-इंडिया रिलीज होने वाली है. अब समांथा की नई फिल्म 'शाकुंतलम' का मोशन पोस्टर आया है और पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है. 'शाकुंतलम' भी एक पैन इंडिया फिल्म होगी और हिंदी के साथ-साथ तेलुगू, मलयालम, तमिल और कन्नड़ में रिलीज होगी.

कालिदास की कालजयी रचना पर आधारित इस कहानी में समांथा शकुंतला का किरदार निभा रही हैं. उनके साथ, अधिकतर मलयालम सिनेमा में नजर आते रहे एक्टर देव मोहन, राजा दुष्यंत के किरदार में दिखेंगे. पोस्टर से 'शाकुंतलम' एक एपिक लव स्टोरी लग रही है और शानदार पीरियड ड्रामा होने का माद्दा रखती दिख रही है. इन दोनों के अलावा फिल्म में प्रकाश राज, कबीर बेदी और मोहन बाबू जैसे दमदार एक्टर्स भी होने वाले हैं.

अल्लू अर्जुन की बेटी करेंगी डेब्यू

अल्लू अर्जुन के फैन्स के लिए 'शाकुंतलम' देखने का एक और जोरदार कारण है. अल्लू अर्जुन की बेटी अल्लू अरहा 'शाकुंतलम' से एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म में वो राजकुमार भारत का किरदार निभाती दिखेंगी. अरहा से पहले, जूनियर एनटीआर के बेटे अभय राम या आलू अर्जुन के बेटे आलू अयान के फिल्म में होने की खबरें भी आई थीं. लेकिन पिछले साल अल्लू अर्जुन की सोशल मीडिया पोस्ट ने कन्फर्म कर दिया था कि राजकुमार भारत के रोल में उनके बेटे नहीं, बल्कि उनकी बेटी होने वाली हैं.

A proud moment for the Allu family to announce that the fourth generation, #AlluArha will be making her debut with #Shakuntalam movie. I want to thank @Gunasekhar1 garu & @neelima_guna garu for giving my daughter this beautiful movie as her debut . pic.twitter.com/iPfXQaqJCk