पहले नई गर्लफ्रेंड की दिखाई तस्वीर, अब बोले रणवीर इलाहाबादिया- अरेंज मैरिज करूंगा

जाने माने यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर इलाहाबादिया इस साल काफी मुश्किलों से गुजरे हैं. कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में नजर आने के बाद रणवीर विवादों में घिर गए थे. समय ने अपना शो यूट्यूब से हटा लिया और शो के सभी पैनलिस्ट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. रणवीर इलाहाबादिया को शो पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी तब मांगनी पड़ी थी. इस विवाद के चलते उनका काफी नुकसान हुआ. सोशल मीडिया पर रणवीर की वैल्यू गिर गई. साथ ही उसी समय के आसपास उनका एक 'भयानक' ब्रेकअप भी हुआ था.

अरेंज मैरिज चाहते हैं रणवीर?

अक्टूबर 2025 में रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी दिवाली पोस्ट के जरिए इशारा किया कि अब वे किसी नए रिश्ते में हैं. तस्वीरों को देखकर माना गया था कि वो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर जूही भट्ट को डेट कर रहे हैं. लेकिन रणवीर का हालिया खुलासा बताता है कि यह रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं टिकने वाला. रणवीर ने अब ऐलान किया है कि वे अरेंज मैरिज करना चाहते हैं. रणवीर इलाहाबादिया के शो पर मैचमेकर सीमा तपारिया पहुंचीं. सीमा को नेटफ्लिक्स के शो 'इंडियन मैचमेकिंग' से फेम मिला था. सीमा संग बातचीत में रणवीर ने अपनी पसंद की लड़की ढूंढने का क्राइटेरिया शेयर किया.

फेम के चलते नहीं हो रही शादी

सीमा तपारिया, रणवीर के यूट्यूब चैनल पर गेस्ट के तौर पर नजर आईं. यहां दोनों ने अरेंज मैरिज पर बात की. रणवीर इलाहाबादिया ने बताया कि वे अगले 1-2 साल में अरेंज मैरिज करना चाहते हैं. उन्होंने सीमा से कहा, 'अब मैं अरेंज मैरिज करना चाहता हूं. मैं मजाक नहीं कर रहा. मैं सीरियस हूं.' जब सीमा ने कहा कि शादी के लिए रणवीर 'सही उम्र' में हैं, तो यूट्यूबर ने सहमति जताते हुए कहा कि अपने फेम की वजह से उन्हें मैच ढूंढने में दिक्कत हो रही है. उन्होंने कहा, 'मैं आपको बताता हूं क्यों (मैं किसी को नहीं ढूंढ पा रहा) क्योंकि फेमस होने के बाद मैं आसानी से बाहर नहीं जा सकता. इसलिए किसी को ढूंढने का मेरा एकमात्र विकल्प ऑनलाइन डेटिंग है.'

रणवीर इलाहाबादिया ने सीमा तपारिया से उनके लिए मैच ढूंढने को कहा. इसपर सीमा ने उनसे संभावित पार्टनर में मांगों की लिस्ट मांगी. यूट्यूबर ने कहा, 'मुझे कोई स्पिरिचुअल इंसान चाहिए क्योंकि स्पिरिचुअल लोग अक्सर अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं. उनके पास वह गहराई होती है. मुख्य चीज स्पिरिचुअल फैक्टर है और मेरे पॉडकास्ट की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है. इसलिए मैंने नोटिस किया है कि मुझे ऐसा कोई चाहिए जिससे मैं इन चीजों पर बात कर सकूं, जो जिंदगी में चीजें सीखना चाहता हो. ये मेरे जीवन के दो मुख्य क्राइटेरिया हैं.'

पोते-पोतियां चाहते हैं रणवीर के पेरेंट्स

जब सीमा ने अरेंज मैरिज के फायदे गिनाए, तो रणवीर ने कहा, '5 साल पहले शायद मैं आपसे असहमत होता. लेकिन अब मैं पूरी तरह सहमत हूं.' फिर उन्होंने कहा, 'मेरा दिल कह रहा है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए.' सीमा ने रणवीर के माता-पिता के बारे में भी पूछा कि वे अपने बेटे की होने वाली पार्टनर को लेकर क्या सोचते हैं. इसके रणवीर ने जवाब में उन्होंने कहा, 'मेरे माता-पिता मेरे लिए स्थिरता चाहते हैं. मुझे 100 प्रतिशत पता है कि वे पोते-पोतियां चाहते हैं. उनके लिए भी स्पिरिचुअलिटी बहुत महत्वपूर्ण है और एजुकेशन भी.'

बता दें कि इससे पहले रणवीर कथित तौर पर निक्की शर्मा को डेट कर रहे थे. एक पुराने पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद से ठीक 10 दिन पहले उनका 'बुरा ब्रेकअप' हुआ था. पिछले महीने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए रणवीर ने अपनी नई गर्लफ्रेंड जूही भट्ट की तस्वीरें शेयर की थीं. हालांकि उन्होंने इसमें जूही को न तो टैग किया और न ही उनकी ओरिजिनल फोटो डाली थी. रणवीर को जूही के साथ गिबली वर्जन वाली फोटो में देखा गया था. इसके तुरंत बाद निक्की ने अपनी दोस्त के साथ चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें इशारा किया था कि रणवीर अपनी स्थिति को हथियार बना रहे हैं.

