बिगड़ी सेहत का हाल बताते हुए इमोशनल हुए राणा दग्गुबाती, बोले मौत का था खतरा...

भारतीय सिनेमा के इतिहास में बनी सबसे बड़ी फिक्शनल एक्शन ड्रामा फिल्म बाहुबली में विलन का रोल प्ले कर साउथ एक्टर राणा दग्गुबाती ने अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया. मगर बीता साल एक्टर के लिए मुश्किल भरा गुजरा. एक्टर जिंदगी और मौत के बीच जूझते नजर आए. उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वे बेहद दुबले और बीमार नजर आ रहे थे. उनकी ये तस्वीर देख सभी हैरान रह गए थे. तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि वे बीमार चल रहे हैं. अब एक्टर ने इस पर खुद खुलासा कर दिया है.

राणा दग्गुबाती ने हाल ही में एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी के चैट शो में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपनी हेल्थ और स्ट्रगल के बारे में बताया. एक्टर ने कहा कि- जब जीवन तेजी से आगे बढ़ रहा था तब अचानक से एक ब्रेक लग गया. हॉर्ट में केल्कीफिकेशन(पत्थराना) होने की वजह से काफी दिक्कत हो गई. किडनी फेल हो गईं. एसी स्थिति आ गई कि 70 परसेंट स्ट्रोक का खतरा था वहीं 30 परसेंट सीधा मौत का खतरा था. राणा की बातें सुनकर सामंथा भी इमोशनल हो गईं क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि किन परिस्थितियों का सामना राणा दग्गुबाती को करना पड़ा था.

