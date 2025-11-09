scorecardresearch
 

Film Wrap: भारती को गिफ्ट मिली 20 लाख की घड़ी, मशहूर एक्ट्रेस ने रखा 'भाड़े का पति'

प्रयागराज के महाकुंभ मेले में माला बेचते हुए चर्चा में आई इंदौर की मोनालिसा भोंसले की किस्मत रातोंरात बदल गई है. एक्ट्रेस राखी सावंत ने बताया कि कास्टिंग काउच का सबसे खतरनाक वाला एक्सपीरियंस उन्होंने झेला है.

राखी सावंत का बड़ा खुलासा (Photo: @rakhisawant2511)
रविवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने बेटे के 23वें जन्मदिन के मौके पर इमोशनल हो गई. वहीं भारती सिंह की सबसे महंगी घड़ी पर ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का रिएक्शन आया है. इसके अलावा महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा के हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगा है.

'रात में आओ...', काम के बहाने डायरेक्टर ने की 'ओछी हरकत', एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती
एक्ट्रेस राखी सावंत को इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा है. हाल ही में राखी ने बताया कि कास्टिंग काउच का सबसे खतरनाक वाला एक्सपीरियंस उन्होंने झेला है.

माला बेचने वाली की चमकी किस्मत, बॉलीवुड के बाद मशहूर साउथ हीरो संग करेगी फिल्म!
प्रयागराज के महाकुंभ मेले में माला बेचते हुए चर्चा में आई इंदौर की मोनालिसा भोंसले की किस्मत रातोंरात बदल गई. अब खूबसूरत आंखों और सादगी से सोशल मीडया पर छाने वाली मोनालिसा ने अब बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में एंट्री ले ली है.

23 साल का हुआ अरबाज का बेटा, भावुक हुईं मां मलाइका, शूरा बोलीं- बड़े भाई...
बॉलीवुड के एक्स कपल अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान 23 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर अरबाज ने बेटे को स्पेशल पोस्ट डेडिकेट किया. वहीं मलाइका अरोड़ा और शूरा ने भी उन्हें विश किया.

भारती को गिफ्ट मिली 20 लाख की घड़ी, देखकर खुश हुईं प्रियंका चोपड़ा, बोलीं- अगली एंबेसडर...
कॉमेडियन भारती सिंह इस वक्त अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में हैं. वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं. इसी खुशी के बीच उन्हें अपने पति हर्ष लिंबाचिया से महंगा गिफ्ट मिला है. हर्ष ने भारती के लिए करीब 20 लाख रुपये की घड़ी उन्हें गिफ्ट की है.

मशहूर एक्ट्रेस ने रखा 'भाड़े का पति', बदले में मिले करोड़ों, बोली- मजबूरी में...
राखी सावंत को एंटरटेनमेंट क्वीन कहा जाता है. जो वो कर सकती हैं, वो कई और नहीं कर सकता. कुछ ही दिनों पहले राखी दुबई से वापस लौटी हैं. आदिल खान के साथ राखी का तलाक फाइनल हुआ है. हाल ही में उन्होंने पति को लेकर बड़ा खुलासा किया है.
 

