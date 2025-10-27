scorecardresearch
 

कौन थे जीडी नायडू? जिनका किरदार निभाएंगे आर माधवन, फर्स्ट लुक आया सामने

आर माधवन एक बार फिर थिएटर्स में एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा. वो अपनी अगली फिल्म में जीडी नायडू का रोल निभाते नजर आएंगे, जो इंडिया के एडिसन भी माने जाते हैं. जानते हैं, कौन थे जीडी नायडू?

जीडी नायडू के किरदार में आर माधवन (Photo: Teaser Screengrab)
जीडी नायडू के किरदार में आर माधवन (Photo: Teaser Screengrab)

आर माधवन इंडियन सिनेमा से सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. वो हिंदी सिनेमा के अलावा कई रीजनल फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं. माधवन ने अपनी डायरेक्शन फिल्म 'रॉकेट्री' से कई लोगों का दिल जीता था. अब एक्टर दोबारा एक ऐसे रोल में नजर आएंगे, जिसमें वो एक अनसुनी कहानी दर्शकों को सुनाएंगे. 

जीडी नायडू की भूमिका निभाएंगे माधवन

माधवन साल 2022 में फिल्म 'रॉकेट्री' लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने इसरो स्पेस साइंटिस्ट नंबी नारायण की भूमिका निभाई थी. एक्टर ने अपने आप को जिस तरह उस रोल में ढाला, वो देख सभी इंप्रेस हुए थे. अब माधवन, गोपालास्वामी दोरईस्वामी नायडू यानी जीडी नायडू की भूमिका में नजर आएंगे, जिन्हें भारत का एडिसन भी कहा जाता है. एक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर किया, जिसमें वो बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by R. Madhavan (@actormaddy)

जीडी नायडू के फर्स्ट लुक में माधवन काफी शानदार दिखे हैं. उन्होंने अपने आप को जिस तरह इस रोल के लिए ट्रांसफॉर्म किया है, वो देखकर फैंस काफी इंप्रेस हैं. वो माधवन के डेडीकेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक्टर की ये फिल्म अगले साल 2026 में मई-जून के दौरान रिलीज होगी. इसमें उनके साथ सत्यराज, जयराम, प्रियामणि और एक्ट्रेस दुशारा विजयन जैसे एक्टर्स नजर आएंगे.

कौन थे जीडी नायडू? भारत के लिए क्या था उनका अहम योगदान?

आर माधवन के इस अनोखे लुक के बाद, कुछ फैंस ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल है कि आखिर जीडी नायडू कौन थे और उन्हें इंडिया का एडिसन क्यों कहा जाता था? तो बता दें कि जीडी नायडू ने अपने वक्त में कई ऐसी चीजों का आविष्कार किया है, जिसे आज आम आदमी अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल में लेता है. उन्होंने इंडिया का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक मोटर, पेट्रोल इंजन, टिकट मशीन्स और कई कृषि आविष्कारों का निर्माण किया है.

इसके अलावा उनके कई ऐसे आविष्कार भी हैं, जिन्हें उस जमाने में खूब इस्तेमाल किया जाता था जैसे रेडियो, केरोसिन से चलने वाला पंखा. जीडी नायडू के इन्हीं आविष्कारों के बदौलत ही उनका नाम 'एडिसन ऑफ इंडिया' पड़ा. नायडू 23 मार्च, 1893 के दिन कोयंबटूर में जन्मे थे. लेकिन 4 जनवरी 1974 के दिन उनका निधन हो गया था. अब उनकी बायोपिक फिल्म, उनके इन्हीं कारनामों को दिखाएगी, जिसके दम पर उन्होंने दुनियाभर में नाम कमाया था.

---- समाप्त ----
