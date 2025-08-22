Jaswinder Bhalla Died: मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन, 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है. 65 साल की उम्र में उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली. 23 अगस्त की दोपहर को मोहाली के बलौंगी स्थित श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. कॉमेडियन के निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

नहीं रहे कॉमेडियन जसविंदर भल्ला

जसविंदर भल्ला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे. उन्होंने करियर की शुरुआत 1988 में "छंकार्टा 88" नाम के कॉमेडी शो से की थी. वहीं उनका फिल्मी सफर "दुल्ला भट्टी" फिल्म से शुरू हुआ था. वो अपनी कॉमेडी सीरीज "छंकार्टा" और पंजाबी फिल्मों में किए गए मजेदार किरदारों के लिए जाने जाते थे. वो हर फिल्म में अलग‑अलग टैगलाइन्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी फिल्मों में कॉमेडी और भी मजेदार हो जाती थी.

इसके अलावा वो स्टेज शो भी करते हैं और "Naughty Baba in Town" नाम का शो लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म भी कर चुके थे.

क्या था फैमिली बैकग्राउंड?

भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना शहर में हुआ था. उनके पिता, मास्टर बहादुर सिंह भल्ला, गांव बरमालीपुर में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे. भल्ला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोराहा से की थी. उन्होंने अपनी बी.एससी. और एम.एससी. की पढ़ाई पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से की. इसके बाद उन्होंने पीएच.डी. की डिग्री चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ से हासिल की.

उनकी शादी परमदीप भल्ला से हुई थी, जो एक फाइन आर्ट्स की टीचर हैं. उनके बेटे का नाम पुखराज भल्ला है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला से ऑडियो विजुअल्स में बी.टेक की पढ़ाई कर रहा है. पुखराज 2002 से ही कुछ छंकार्टा कैसेट्स में नजर आ चुका है और कई पंजाबी फिल्मों में भी बेहतरीन किरदार निभा चुका है. वहीं उनकी बेटी का नाम अशप्रीत कौर है, जिनकी शादी नॉर्वे में हुई है.

इन फिल्मों में किया काम

जसविंदर भल्ला ने माहौल ठीक है, जीजा जी, जिन्हे मेरा दिल लुटेया, पावर कट, कबड्डी वन्स अगेन, अपन फिर मिलांगे, मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, जट्ट एंड जूलियट और जट्ट एयरवेज जैसी पंजाबी फिल्मों में काम किया है. वो जब भी स्क्रीन पर आते थे. अपनी कॉमेडी से दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान छोड़ जाते थे.

Source : KAMALJIT SANDHU