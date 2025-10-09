scorecardresearch
 

बॉडी-बिल्डर वरिंदर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ कर चुके काम

पंजाबी एक्टर-बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मण का निधन (Photo: Instagram @veervarindersinghghuman)
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. एक्टर और बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का निधन हो गया है. कहा जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है. फैन्स के बीच सन्नाटा पसर चुका है. वरिंदर की मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है. 

कहा जा रहा है कि वरिंदर बाइसेफ इंजरी का माइनर ऑपरेशन करवाने के लिए अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल गए थे. वो अकेले ही घर से निकले थे. क्योंकि ये माइनर ऑपरेशन था, इसलिए उनको आज ही वापस आना था, लेकिन अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनकी मौत हो गई.

सलमान संग वरिंदर ने किया काम
सलमान खान के साथ वरिंदर फिल्म 'टाइगर 3' में नजर आए थे. उनकी बॉडी-बिल्डिंग की हर किसी ने तारीफ की थी. जिस तरह की फिजीक वरिंदर ने बनाई थी, उसे देखकर सलमान के फैन्स दीवाने हो गए थे. ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी.

सलमान खान के साथ भी वरिंदर ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की थी, जिसमें उनका लुक काफी गंभीर नजर आ रहा था. जब फिल्म का ट्रेलर आया था, तभी वरिंदर फैन्स के बीच अपनी पर्सनैलिटी को लेकर छा गए थे. वरिंदर एक जाने-माने फिटनेस फ्रीक थे. वरिंदर 'मिस्टर इंडिया 2009' में रह चुके थे. सिर्फ इतना ही नहीं, वरिंदर 'मिस्टर एशिया चैंपियनशिप' में सेकेंड पोजीशन पर रहे थे. इन्हें 'द हीमैन ऑफ इंडिया' कहा जाता था. पर वरिंदर को एक्टिंग का भी बहुत शौक था. 

वरिंदर, दुनिया के पहले वेजिटेरियन प्रोफेशनल बॉडी-बिल्डर थे. ये IFBB (इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी-बिल्डिंग एंड फिटनेस) प्रो कार्ड हासिल करने वाले पहले इंडियन बॉडी-बिल्डर थे. अमेरिकन एक्टर Arnold Schwarzenegger ने वरिंदर को एशिया में अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हायर किया था. वरिंदर, उनके प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेस्डर बने थे. 

एक्टिंग का था वरिंदर को शौक
वरिंदर सिर्फ फिटनेस में ही नहीं, बल्कि एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखते थे. कुछ पंजाबी और हिंदी फिल्में वरिंदर ने की हैं. इसमें 'कबड्डी वन्स अपॉन' एक पंजाबी फिल्म रही जिसने वरिंदर को रातोरात स्टार बना दिया था. इस फिल्म से वरिंदर ने एक्टिंग डेब्यू किया था. 

हिंदी फिल्मों में वरिंदर ने 'रोर-टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन्स' से डेब्यू किया था. इसके बाद वरिंदर 'मरजावां' फिल्म में भी नजर आए थे. फैन्स इन्हें सलमान खान के साथ 'टाइगर 3' में देखकर काफी खुश हुए थे. वरिंदर ने बॉबी देओल, रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करीना कपूर खान और सलमान खान के साथ काम किया हुआ है. हिंदी सिनेमा में इनका काफी बोलबाला था.

वरिंदर अक्सर ही अपने वर्कआउट वीडियो फैन्स के साथ शेयर करते नजर आते थे. इनके इंस्टाग्राम पर एक मिलियन फॉलोअर्स थे. फिटनेस को लेकर वरिंदर काफी पैशनेट थे. बता दें कि वरिंदर सिंह घुमन, साल 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले थे. इसपर उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की थी. 

