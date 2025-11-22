scorecardresearch
 

सड़क हादसे में पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की मौत, 37 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

मानसा जिले के ख्याला गांव के पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की मानसा–पटियाला रोड पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई. उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई.

मानसा–पटियाला रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा (Photo: Instagram/@harmansidhuoriginal)
मानसा–पटियाला रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा (Photo: Instagram/@harmansidhuoriginal)

Harman Sidhu passes away: पंजाब के मानसा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को झकझोर दिया. ख्याला गांव के 37 साल के गायक हरमन सिद्धू की मानसा–पटियाला रोड पर एक ट्रक से टक्कर के दौरान मौत हो गई. हादसा इतना जोरदार था कि उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका.

हरमन सिद्धू वह नाम थे जो कई साल पहले गायिका मिस पूजा के साथ अपने गीत ‘पेपर जा प्यार’ से रातों-रात चर्चित हो गए थे. उनकी आवाज़ और सादगी ने उन्हें स्थानीय स्तर पर अच्छी पहचान दिलाई थी. अचानक हुई इस दुर्घटना ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

हरमन अपने पीछे पत्नी और एक छोटी बेटी को छोड़ गए हैं. परिवार पर यह दूसरा बड़ा दुख है, क्योंकि करीब डेढ़ साल पहले उनके पिता का भी निधन हो गया था. 

गांव में हरमन के निधन की खबर फैलते ही वातावरण शोक में डूब गया. लोग उन्हें एक सरल, मिलनसार और मेहनती कलाकार के रूप में याद कर रहे हैं.

पुलिस ने हादसे के बाद ट्रक और दुर्घटना स्थल की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टक्कर के कारण कार का नियंत्रण पूरी तरह बिगड़ गया था. पुलिस का कहना है कि वे पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और हादसे की वजह का पता लगा रहे हैं.

यह दुखद घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सावधानी की जरूरत को सामने लाती है. हरमन सिद्धू का यूं अचानक चले जाना पंजाबी संगीत जगत और उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी क्षति है.

