रजनीकांत को टक्कर दे रहा साउथ का नया 'डूड' प्रदीप रंगनाथन! दिवाली पर बड़े धमाके के लिए तैयार

कंटेंट की दुनिया में आईटी वाले लड़कों की क्रांति थमने का नाम ही नहीं ले रही! उत्तर भारत के मेनस्ट्रीम बॉलीवुड दर्शकों में डायरेक्टर-एक्टर प्रदीप रंगनाथन का नाम शायद अभी बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है. मगर साउथ से नॉर्थ तक और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक कंटेंट की खुदाई करने वाले पक्के फिल्म लवर्स प्रदीप पर नजर रखने लगे हैं.

32 साल के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रदीप का नाम साउथ में इतनी तेजी से ऊपर आया है कि उनका स्टारडम इस साल रजनीकांत और अजित कुमार जैसे सुपरस्टार्स को टक्कर दे रहा है. प्यार के मॉडर्न अंदाज को, चटपटे स्टाइल और सोशल मीडिया कल्चर के तड़के के साथ लेकर आने वाले प्रदीप अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं. उनके इस स्टाइल का जलवा ऐसा है कि उनकी दूसरी ही फिल्म को बॉलीवुड रीमेक कर चुका है. चलिए बताते हैं कौन हैं प्रदीप रंगनाथन और वो ऐसा क्या कर रहे हैं...

इंजीनियरिंग क्लास से डायरेक्टर की कुर्सी तक

1993 में जन्मे प्रदीप चेन्नई से इंजीनियरिंग कर रहे थे, जब उन्हें सिनेमा का चस्का लगा. ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद प्रदीप ने आईटी में नौकरी की मगर फिल्ममेकिंग का कीड़ा उन्हें काट चुका था. द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को प्रदीप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि डेढ़ साल की नौकरी के बाद उन्होंने आईटी की नौकरी छोड़ दी. नौकरी छोड़ने की बात उन्होंने सिर्फ अपनी मां को बताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि पापा को ना बताएं.

'मेरे पिता को लगता था कि बेटा नाईट शिफ्ट में काम करता है. इसलिए जब वो उठते हैं तो मैं सोता रहता हूं और मेरी मां उन्हें बताती थीं कि बेचारे लड़के ने रात भर बड़ी मेहनत की है, इसलिए बहुत थका है. इस तरह उन्होंने मेरी मदद की थी', प्रदीप ने बताया. बाद में इस रियल लाइफ स्टोरी को प्रदीप ने अपनी फिल्म 'ड्रैगन' (2025) में भी उतारा.

कुछ समय के लिए साल की सबसे बड़ी तमिल फिल्म थी प्रदीप की 'ड्रैगन' (Photo: Instagram / pradeep_ranganathan)

उस दौर में प्रदीप ने फिल्ममेकिंग के अपने प्यार को, एक क्रिएटिव टैलेंट में बदला और शॉर्ट फिल्में, वायरल कंटेंट बनाना शुरू किया. आज का प्यार, रिलेशनशिप्स और नौकरियों को अपने चटपटे अंदाज में दिखा रहे प्रदीप का कंटेंट खूब वायरल होने लगा. अपनी शॉर्ट फिल्म 'व्हाट्सएप्प काधल' (2015) में उन्होंने एक ऐसे यंग कपल की लव स्टोरी दिखाई जिनका प्रेम सिर्फ व्हाट्सएप्प पर ही परवान चढ़ रहा है.

'कॉलेज डायरीज' शॉर्ट फिल्म (2016) में उन्होंने कॉलेज लाइफ के रंग दिखाए. अगली शॉर्ट फिल्म 'App (a) Lock' (2017) में ऐसे कपल की कहानी थी जिन्हें शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए आपस में फोन एक्सचेंज करना पड़ता है. इस कंटेंट ने प्रदीप को सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलैरिटी दिलाई.

इन शॉर्ट फिल्मों और वायरल वीडियोज के लिए प्रदीप एक्टिंग तो खुद करते ही थे, इनकी स्टोरी लिखने के साथ-साथ शूट और एडिट भी करते थे. उनके इसी टैलेंट और शॉर्ट-फिल्मों से इम्प्रेस होकर तमिल एक्टर रवि मोहन (पुराना नाम- जयम रवि) ने उन्हें अपनी फिल्म 'कोमाली' (2019) डायरेक्ट करने का मौका दिया. इस फिल्म के क्लाइमेक्स में प्रदीप ने छोटा सा कैमियो भी किया था.

पहली ही फिल्म से मिली धमाकेदार कामयाबी

रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रदीप ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म 'कोमाली', करीब 16 करोड़ के बजट में बनाई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. प्रदीप का डायरेक्शन और उनकी कहानी के मॉडर्न एलिमेंट्स को खूब तारीफ मिली.

'लव टुडे' (2022) में प्रदीप ने अपनी शॉर्ट फिल्म 'App (a) Lock' की कहानी को ही फीचर फिल्म में बदला. इस बार कहानी को एक आम यंग कॉलेज बॉय टाइप दिखने वाले एक्टर की जरूरत थी, तो प्रदीप ने लीड रोल भी खुद निभाया. मॉडर्न रिलेशनशिप्स पर उनके टेक को जनता और क्रिटिक्स से सॉलिड रिस्पॉन्स मिला. 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 105 करोड़ का कलेक्शन किया. डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म से ही बड़ी कामयाबी देख चुके प्रदीप, अपनी पहले लीड एक्टर रोल से ही 100 करोड़ कमाने वाले स्टार बन गए. उनकी इस फिल्म को बॉलीवुड ने 'लवयापा' नाम से रीमेक भी किया.

तीसरी फिल्म 'ड्रैगन' (2025) की कहानी प्रदीप ने डायरेक्टर अश्वथ मरिमुथु के साथ मिलकर लिखी. अश्वथ ने फिल्म डायरेक्ट की और लीड रोल प्रदीप ने निभाया. इस साल फरवरी में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया. बतौर एक्टर दो ही फिल्मों से प्रदीप ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पांव जमा लिए, बल्कि यंग ऑडियंस में वो कूलत्व के आइकॉन बन चुके हैं.

हर बड़े स्टार में एक एक्स-फैक्टर होता है जिसे आप शब्दों में नहीं बता सकते मगर दर्शकों के साथ वो कनेक्ट कर जाता है. प्रदीप में वही एक्स-फैक्टर है. वो अपने लुक्स या बॉडी के लिए पॉपुलर नहीं हुए हैं. मगर उनका स्वैग इतना तगड़ा है कि कई बार वो यंग रजनीकांत की याद दिलाते हैं. उनका एक्टिंग स्टाइल, एक्सप्रेशंस और उनके डायलॉग तमिल कंटेंट की दुनिया में खूब मीम्स जेनरेट कर रहे हैं. और ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल जो मीम्स में छाया, वो दुनिया पर छा जाता है.

रजनीकांत-अजित कुमार को कैसे टक्कर दे रहे प्रदीप?

इस साल फरवरी में रिलीज होने के बाद प्रदीप की फिल्म 'ड्रैगन' कुछ महीनों के लिए साल की सबसे बड़ी तमिल फिल्म रही. तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार अजित की फिल्म 'गुड बैड अग्ली' अप्रैल में आई और इसने 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ प्रदीप की फिल्म को पीछे छोड़ा. अगस्त में रजनीकांत की 'कुली' ने 500 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ, इन दोनों को पछाड़ते हुए टॉप पोजीशन हासिल की.

खुद रजनीकांत कर चुके हैं प्रदीप की तारीफ (Photo: Instagram / pradeep_ranganathan)

लेकिन प्रदीप की अगली फिल्म 'डूड' दिवाली के मौके पर, 17 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. टीजर-ट्रेलर से लेकर गानों तक, इस फिल्म का माहौल दर्शकों में बहुत तगड़ा बना हुआ है. प्रदीप काई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि इस फिल्म में उनका किरदार 30 साल के रजनीकांत जैसा है.

प्रदीप को लेकर तमिल इंडस्ट्री में ऐसा माहौल है कि दिवाली पर ही उनकी एक और फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' भी रिलीज के लिए आ तैयार हो गई थी. और एक समय ऐसा लगा कि दोनों मेकर्स की जिद के चलते, दिवाली पर प्रदीप की ही दो फिल्में आपस में क्लैश होंगी. मगर अब 'लव इंश्योरेंस कंपनी' 18 दिसंबर के लिए शिड्यूल की गई है और इस फिल्म का माहौल भी तगड़ा है.

'कुली' की, 500 करोड़ वाली तगड़ी सक्सेस के साथ इस साल तमिल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़े स्टार, सुपरस्टार रजनीकांत हैं. उनके बाद अजित कुमार हैं जिनकी 'गुड बैड अग्ली' और 'विडामुयार्ची' ने कुल मिलाकर इंडस्ट्री को करीब 400 करोड़ से ज्यादा बिजनेस दिया है. मगर अब इन दोनों स्टार्स की कोई नई फिल्म इस साल नहीं रिलीज होगी.

दूसरी तरफ प्रदीप की 'ड्रैगन' 150 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और उनके खाते में दो और रिलीज हैं. दिवाली पर आ रही 'डूड' अगर उम्मीदों पर खरी उतरी तो ये अकेले ही 200 करोड़ तक जा सकती है. जबकि 'लव इंश्योरेंस कंपनी' से भी 100-150 करोड़ की उम्मीद की जा रही है.

अगर प्रदीप की आने वाली दोनों फिल्मों ने अनुमान के अनुसार बिजनेस किया तो वो इस साल, तमिल इंडस्ट्री के लिए सुपरस्टार रजनीकांत से भी ज्यादा बिजनेस जेनरेट करने वाले स्टार हो सकते हैं. वरना कम से कम उनसे अजित को पार करने की उम्मीद तो बनी ही हुई है. हर हाल में इतना तय है कि इस साल साउथ को एक नया यंग स्टार मिल गया है, जिसका नाम है प्रदीप रंगनाथन.

