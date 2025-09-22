scorecardresearch
 

नवरात्र का व्रत रखेंगी पूनम पांडे, किया ऐलान, पूरी श्रद्धा से निभाएंगी रामलीला में मंदोदरी का किरदार

पूनम पांडे पुरानी दिल्ली में होने वाली रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं. इसे लेकर वो बहुत उत्साहित हैं. पूनम ने ऐलान किया है कि जब तक वो श्रद्धा पूर्वक इस किरदार का हिस्सा बनेंगी. वो नवरात्र के पूरे 9 दिनों का व्रत रखेंगी.

मंदोदरी बनेंगी पूनम पांडे, रखा 9 दिन का व्रत (Photo: Instagram @poonampandeyreal)
दिल्ली के लाल किले में होने वाले भव्य लव-कुश रामलीला के लिए एक्ट्रेस पुनम पांडे को मंदोदरी के किरदार के लिए चुना गया है. वहीं राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर रावण की भूमिका निभाएंगे. पूनम इस बात से बेहद खुश हैं. उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपना उत्साह दिखाया. साथ ही एक संकल्प भी लिया कि वो पूरे नवरात्र व्रत पर रहेंगी. 

पूनम करेंगी व्रत

पूनम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि वो इस किरदार के लिए चुने जाने पर कितनी खुश है. वो इस किरदार को निभाने में अपनी जान डाल देंगी और पूरी श्रद्धा से इसे निभाएंगी. 

वीडियो में पूनम बोलीं- दिल्ली के लाल किला में वर्ल्ड फेमस लव-कुश रामलीला में मुझे मंदोदरी का किरदार निभाने का मौका मिला है. ये बहुत ही जरूरी किरदार है. ये रावण की पत्नी थीं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि मुझे ये अहम रोल निभाने का मौका मिला. इसलिए मैंने तय किया है कि मैं पूरे नवरात्र का व्रत रखूंगी, ताकि मैं अपने पूरे तन और मन से साफ रहूं. और इस खूबसूरती से किरदार को निभा सकूं. जय श्री राम, मिलते हैं रामलीला में. 

मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए उत्साहित पूनम

इससे पहले भी पूनम ने एक पोस्ट में अपनी खुशी जाहिर की थी और लिखा था- लव कुश रामलीला समिति की ओर से मुझे इस पावन अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूं. ये मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है. मुझे इस ऐतिहासिक और भव्य आयोजन का हिस्सा बनने का जो मौका मिला है. रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पंरपरा का उत्सव है. इसमें सम्मिलित होकर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं. मैं पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस इवेंट का हिस्सा बनने का इंतजार कर रही हूं.

पूनम के नाम पर हुई थी आपत्ति

मालूम हो कि, पुनम के मंदोदरी के किरदार के लिए चुने जाने पर विश्व हिंदू परिषद, दिल्ली के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने एक पत्र भेजकर इस पर फिर से विचार करने की आग्रह किया था. पत्र में सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ने इस बात पर जोर किया कि रामलीला केवल एक नाट्य-प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कारों का एक जीवंत हिस्सा है.  संगठन ने यूनेस्को द्वारा रामलीला को दिए गए सांस्कृतिक महत्व का भी उल्लेख किया, जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पारंपरिक प्रदर्शन के रूप में पहचानता है. 

लेकिन समिति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. बावजूद इसके पूनम को ही मंदोदरी के किरदार के लिए फाइनल किया गया. बता दें, पुरानी दिल्ली में होने वाली लव कुश रामलीला 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी.

