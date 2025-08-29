scorecardresearch
 

'आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का दर्द, फैन्स परेशान

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक लंबा पोस्ट लिखा है. इसमें उन्होंने एक्टर पर उन्हें अकेला छोड़ने और उनके माता-पिता का अपमान करने का आरोप लगाया है. ज्योति सिंह ने आत्मदाह तक की बात कही है.

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Photo: Instagram/@jyotipsingh999)
भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Photo: Instagram/@jyotipsingh999)

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उनके नाम एक लंबी पोस्ट लिख सभी को चौंका दिया है. अपनी पोस्ट में ज्योति ने पति पवन पर उन्हें अकेला छोड़ने और उनके माता-पिता का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें आत्मदाह के सिवाए और कुछ नहीं सूझ रहा है.

पवन सिंह की पत्नी के बड़े आरोप

ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह संग एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में भोजपुरी स्टार पत्नी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं. ज्योति सिंह ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी मैं आज कई महीनों से आप से कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल-मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा. छठ के समय मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई. आप जब डिहरी में आए थे, मैंने उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आप ने मिलने से माना कर दिया. मुझे बोला गया कि बॉस बोल रहे है लखनऊ मिलने को. पिछले दो महीने पहले मेरे पापा जी भी आप से मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आप ने नहीं दिया.'

ज्योति ने आगे लिखा, 'दुनिया का कौन-सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है. मेरे मां-बाप की इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है. जब मैं आपके लायक नहीं हूं या नहीं थी, तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाई थी, आप मुझे वहीं छोड़ देते. मुझे झूठा आश्वासन देकर लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर, आज आपने मुझे जीवन की उस चोटी पर खड़ा कर दिया है कि मुझे आत्मदाह के सिवाए कुछ नहीं सूझ रहा हैं. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझपर ही उठेगी और मेरे मां-बाप पर उठेगा.'

उन्होंने ये भी लिखा, 'मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिला कर निभा दिया है. अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने की. मैं आप से एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ी इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़े हो जाएं तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. अभी तक आपने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है. मैं तो आपका परिवार हूं मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते है जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते है. लेकिन मैं अपनी परेशानी बताऊं तो किसको जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा हैं. इसलिए मैं आप से अंतिम बार विनती कर रही हूं क्योंकि सात साल से मैं संघर्ष कर रही हूं, अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रहा है. एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए. मेरे कॉल-मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए. कभी तो मेरा दर्द समझिए. आपकी पत्नी, ज्योति.'

बता दें कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह से 5 मार्च 2018 को शादी की थी. दोनों का रिश्ता विवादित रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर पवन सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें उन्हें इवेंट में एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को छूते हुए देखा गया. पवन की इस हरकत से अंजलि काफी असहज हो गई थीं. ऐसे में भोजपुरी एक्टर को ट्रोल्स और आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है.

