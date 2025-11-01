Film Wrap: ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने पर पहली बार बोले पवन सिंह, एलिमिनी को लेकर बोलीं कुनिका

शनिवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर काफी मामला गर्माया हुआ है. पवन सिंह की पत्नी भी इस चुनाव में लड़ रही हैं, ऐसे में भोजपुरी स्टार ने उन्हें लेकर बयान दिया है. बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद ने तलाक और एलिमिनी पर बात की हैं.

'सबको हक है' ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने पर पहली बार बोले पवन सिंह

https://www.aajtak.in/visualstories/entertainment/pawan-singh-break-silence-on-jyoti-singh-contesting-bihar-elections-marriage-divorce-tmovb-265879-01-11-2025

पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन में NDA के प्रचारक बनकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं. इधर काराकाट से उनकी वाइफ ज्योति सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं.



5वें बच्चे का पिता बनेगा करोड़पति यूट्यूबर, थामा पहली पत्नी का बेबी बंप, बोला- नया मेहमान...

https://www.aajtak.in/visualstories/entertainment/youtuber-armaan-malik-holds-first-wife-payal-babybump-to-welcome-5th-child-tmovf-265877-01-11-2025

फेमस यूट्यूबर और एक्टर अरमान मलिक लाइफ के हैप्पी फेज में हैं. अरमान मलिक जल्द ही अपने 5वें बच्चे के पिता बनने वाले हैं.

अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक प्रेग्नेंट हैं. वो चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं.

तलाक के बाद कुनिका ने नहीं ली एलिमिनी, सालों बाद हुआ पछतावा, बोलीं- पैसे वाले से शादी...

https://www.aajtak.in/visualstories/entertainment/kunickaa-sadanand-reveals-didnt-take-alimony-after-two-divorce-regrets-third-marriage-tmovb-265876-01-11-2025

कुनिका सदानंद बिग बॉस 19 की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक मानी जा रही हैं. हाल ही के एपिसोड में उन्होंने नीलम गिरी और शहबाज से अपने तलाक-एलिमनी को लेकर बात की है.



करोड़पति एक्टर को डेट कर रहीं शहनाज, जल्द बनेंगी दुल्हन? बोलीं- पति को...

https://www.aajtak.in/visualstories/entertainment/shehnaaz-gill-dating-raghav-juyal-getting-marriage-soon-reacts-ikk-kudi-tmovb-265884-01-11-2025

शहनाज गिल एक्ट्रेस-सिंगर से प्रोड्यूसर बन चुकी हैं. उनकी फिल्म एक कुड़ी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बातें की हैं.

शादीशुदा हिना ने पति के सामने 8 साल छोटे हीरो को किया Kiss, गुस्साए रॉकी, बोले- पत्नी...

https://www.aajtak.in/visualstories/entertainment/hina-khan-kissed-abhishek-in-front-of-husband-rocky-rocky-jaiswal-got-angry-shocking-video-tmovb-265873-01-11-2025

हिना खान और रॉकी जायसवाल की शादी को कुछ ही महीने हुए हैं औऱ दोनों की जोड़ी फैंस का दिल जीत रही है. न्यूली मैरिड कपल को इन दिनों पति, पत्नी और पंगा में देखा जा रहा है. हाल ही में शो से एक वीडियो वायरल हुआ है.



