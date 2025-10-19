कौन है 19 साल की ये लड़की? बनी पंजाब की 'लेडी मूसेवाला', बनी इंटरनेट सेंसेशन

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाना खूब ट्रेंड कर रहा है. नाम है- डैट गर्ल. इसे पंजाब के मोगा की रहने वाली परमजीत कौर ने गाया है. महज 19 साल की उम्र में परमजीत इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं. अपनी पावरफुल वॉइस, फीयरलेस लिरिक्स और स्ट्रीट स्टाइल एटीट्यूड की वजह से परमजीत छा गई हैं. फैंस उन्हें पंजाब की 'लेडी सिद्धू मूसेवाला' बता रहे हैं.

पंजाब की सिंगिंग सेंसेशन बनीं परमजीत

सबसे खास बात ये है कि परमजीत का ट्रेडिंग सॉन्ग डैट गर्ल यूके बेस्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर मन्नी संगू ने रिकॉर्ड किया है. उन्होंने इंडिया आकर परमजीत संग ये गाना सिंपल Airbnb में शूट किया. मन्नी के पास स्टूडियो नहीं था इसलिए उन्होंने ये गाना एक साधारण कमरे में रिकॉर्ड किया. जहां ट्रैफिक और हॉर्न की आवाजें आ रही थीं. मन्नी गाने को फाइनल टच देने के लिए अपने यूके स्टूडियो लेकर गए. वीडियो में परमजीत गांव की तंग गलियों में प्लेन टी-शर्ट और कार्गो पैंट्स पनहकर वॉक कर रही हैं.

पंजाबी हिप हॉप स्टाइल में वो छा गई हैं. ये उनका पहला ऑफिशियल ट्रैक है. फैंस परमजीत को परम के नाम से जानते हैं. वो पंजाबी म्यूजिक की लेटेस्ट सेंसेशन बन चुकी हैं. उनके गाने डैट गर्ल को 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं. उनकी आवाज में देसीपन है. फैंस को परमजीत के म्यूजिक में उनकी एनर्जी और इमोशन देख सिद्धू मूसेवाला की याद आ रही है.

Advertisement

कौन हैं परमजीत?

परमजीत का जन्म पंजाब के दुनके गांव में हुआ. वो सिंपल फैमिली से आती हैं. उनकी मां दूसरे के घरों में काम करती हैं. वहीं पिता मजदूर हैं. 10वीं क्लास में परमजीत को अपने रैपिंग स्टाइल की पहचान हुई. इसके बाद उन्होंने मोगा में म्यूजिक की पढ़ाई की. म्यूजिक को लेकर वो इतनी पैशनेट हुईं कि अपने लिरिक्स खुद लिखती और परफॉर्म करती हैं.

धीरे-धीरे वो फैंस के बीच अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ा रही हैं. परम कॉलेज में दोस्तों संग फ्री स्टाइल रैप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती थीं. यहीं से उन्हें पहचान मिली. परमजीत की जर्नी बताती है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सपनों को उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता. वीडियोज में परम बिना मेकअप, ग्लैमर के नजर आती हैं. उनकी जर्नी हर किसी के लिए इंस्पायरिंग है.



---- समाप्त ----