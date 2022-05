'जहां जाती हूं आग लगा देती हूं', पाकिस्तानी टिकटॉकर ने जलते जंगल के बीच बनाया वीडियो, मचा बवाल

Tiktok एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसने कई यूजर्स को तो रातोंरात स्टार बना दिया है. लेकिन कई बार कुछ टिकटॉकर्स को उनके कंटेंट की वजह से लोगों की फटकार का सामना भी करना पड़ता है. पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार हुमैरा असगर भी इस समय अपने एक टिकटॉक वीडियो के बाद लोगों के निशाने पर आ गई हैं.

जलते जंगल के बीच वीडियो बनाकर फंसी टिकटॉकर

दरअसल, हुमैरा ने टिकटॉक पर अपना एक वीडियो शेयर किया. वीडियो पाकिस्तान के मोस्ट ट्रेंडिंग गाने पसूरी पर बनाया गया है. हुमैरा का ये वीडियो जंगल में शूट किया गया है और वीडियो में उनके पीछे जंगल के पेड़ों में भीषण आग लगती हुई नजर आ रही है.

जंगल से अपने ड्रामेटिक वीडियो को शेयर करते हुए हुमैरा ने कैप्शन भी फुल ऑन एटीट्यूड वाला लिखा था. उन्होंने अपने जलते हुए पेड़ों वाले वीडियो के साथ लिखा- "मैं जहां भी होती हूं आग लग जाती है."

ट्रोल हो रहीं सोशल मीडिया स्टार

वीडियो में हुमैरा आग की लपटों से सुलगते हुए पेड़ों के सामने लॉन्ग गाउन पहने टशन में वॉक करती हुई देखी जा सकती हैं. हुमैरा ने ये वीडियो तो फन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, लेकिन जलते हुए पेड़ों के साथ वीडियो बनाने पर हुमैरा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें लोगों की खूब खरी-खोटी सुनने को मिल रही है.

This tiktoker from Pakistan has set fire to the forest for 15 sec video.



Government should make sure that culprits are punished and the tiktoker along with the brand should be penalised. #Pakistan #TikTok pic.twitter.com/76ad77ULdJ