गोली लगी फिर भी मुस्कुराते रहे इमरान खान, अली जफर ने हिम्मत को किया सैल्यूट, बोले- हमें उनकी जरूरत है

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर दिनदहाड़े हुई फायरिंग ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. इमरान पर उनकी रैली में हमला हुआ. गोलीबारी में इमरान घायल हैं. रिपोर्ट हैं इमरान को पैर में 3-4 गोलियां लगी हैं. वे लाहौर के अस्पताल में एडमिट हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इमरान पर हुई फायरिंग पर सिंगर अली जफर ने रिएक्ट किया है.

अली जफर ने किया रिएक्ट

अली जफर ने हमले की निंदा करते हुए ट्वीट में लिखा- मुझे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद छाए अंधेरे, डिप्रेसिंग दिन याद हैं. भगवान न करे इमरान खान को कुछ भी गंभीर हुआ हो. कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता क्या हो सकता था. अगर पैर में 3-4 गोलियां लगने के बाद इमरान खान की ऐसी स्प्रिट है तो हमें उनकी जरूरत है. अगले ट्वीट में इमरान ने लिखा- ... हमारे विचारों से परे सोचिए. इन ट्वीट्स के साथ अली जफर ने पूर्व पीएम इमरान खान का वो वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे पैर में गोली लगने के बाद मुस्कुराते हुए दिखे.

I remember the dark,depressing days n time after the assassination of Shaheed mohtarma BeNazir Bhutto. God forbid had anything fatal happened to @ImranKhanPTI no one can imagine what would erupt. If this is his spirit after being shot 3-4 times in the leg we do need to #ImranKhan pic.twitter.com/6hq050rN5S