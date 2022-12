पाकिस्तानी रैपर बोहेमिया ने कॉन्सर्ट में सिद्धू मूसेवाला को दिया ट्रिब्यूट, लोग बोले, 'पंजाबी हमेशा एक दूसरे की कद्र करेंगे'

सिद्धू मूसेवाला के निधन को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फैन्स के दिल में वो अभी भी वैसे ही बसे हुए हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स खुद तो उन्हें याद करते ही हैं, मगर कई जाने माने आर्टिस्ट भी सिद्धू का जिक्र करते रहते हैं. अब पाकिस्तानी-अमेरिकन रैपर बोहेमिया ने अपने एक कॉन्सर्ट में सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट दिया है. बोहेमिया के इस कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसे फैन्स खूब शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो में जब स्टेज से बोहेमिया, सिद्धू को याद करते हैं तो जनता भी उन्हें खूब चीयर करती है.

बोहेमिया एक रैपर, गीतकार और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने पंजाबी गानों में बहुत रैप किया है. गुरु रंधावा, मीका सिंह, गिप्पी ग्रेवाल जैसे कई बड़े पंजाबी आर्टिस्ट के साथ उनके कोलैबोरेशन को जनता ने खूब पसंद किया है. उन्हें पंजाबी रैप का किंग भी कहा जाता है.

Bohemia - Rap star giving tribute to #SidhuMooseWala in heart of Punjab Lahore🇵🇰 pic.twitter.com/QNelyymTHh