नेपाल में Gen-Z प्रदर्शनकारियों को सेलेब्स का मिला साथ, बोले- हार मत मानो

नेपाल के युवा सोमवार सुबह सड़कों पर उतर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकारी पाबंदियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना. नेपाल में हो रहे इस प्रदर्शन को कई नेपाली कलाकारों और मनोरंजन जगत के लोगों ने अपना सपोर्ट शो किया है.

एक्टर्स ने की एकजुट रहने की मांग

एक्टर मदन कृष्ण श्रेष्ठ और हरि बंशा आचार्य ने फेसबुक पर अपनी समर्थन की बात कही और युवाओं के इस आंदोलन को सही ठहराते हुए उनकी हिम्मत बढ़ाई.

काठमंडु पोस्ट की खबर के मुताबिक, हरि बंशा ने हाल ही बनी एक सड़क के टूटने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि टैक्स देने वाले लोगों के पैसे से बनी सड़क इतनी जल्दी क्यों खराब हो जाती है? उन्होंने लिखा, "मैं रोज सोचता था कि यह सड़क इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई. मैं रोज उस पर चलता था पर सोचता ही रहता था. आज के युवा सिर्फ सोचते नहीं, सवाल करते हैं - क्यों टूटी, कैसे टूटी, इसका जवाब कौन देगा? ये सिर्फ एक उदाहरण है उन मुद्दों का जो यह पीढ़ी उठाती है. आज जो आवाज उठ रही है वह सिस्टम के खिलाफ नहीं, बल्कि उन नेताओं और अफसरों के खिलाफ है जो इसके जिम्मेदार हैं."

Advertisement

उन्होंने नेताओं को कहा कि वे अपने काम को बेहतर करें और जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को सौंपें क्योंकि आज के युवा और ज्यादा जवाबदेही की उम्मीद करते हैं.

'युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है'

मदन कृष्ण श्रेष्ठ ने भी ऐसी ही बात कहते हुए लिखा, "मैंने देश के हर युग को देखा है और उसकी लड़ाइयां देखी हैं. आवाजों को दबाया गया, भाई-भतीजावाद और जात-पात फैले हुए हैं, और सत्ता की लालसाएं बढ़ती जा रही हैं. रोजाना हजारों युवा विदेश काम के लिए जाते हैं. भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और मां नेपाल भी रोती दिखती है. युवा देश का भविष्य हैं और उनके सपने नेपाल के सपनों के बराबर हैं. वर्षों की ठहराव से हर नागरिक थक गया है. यह आज की Gen Z बोल रही है. उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए. भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे नेता आने चाहिए जो नागरिकों की जरूरतों को समझें और देश की आकांक्षाओं को पूरा करें."

पैसों की मदद, दी हिम्मत

सिंगर और एक्टर प्रकाश सपूत ने दो भाइयों, सुनील और सचिन, को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले महीने यूट्यूब से कमाए 25,000 रुपये दोनो को भेजे हैं. उन्होंने उन्हें पानी पीते रहने और बैलेंस रहने की सलाह दी ताकि वे खुद को थकाएं नहीं. और कहा ये पैसे इन्हीं कामों में लगाएं.

Advertisement

एक्टर और प्रोड्यूसर निश्चल बस्नेत ने टिकटॉक पर समर्थन जताया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेता सत्ता में आने के बाद जनता की बात नहीं सुनते और नियम बनाते हैं जो नागरिकों को दबाते हैं. उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह अकेले व्यक्ति के नेतृत्व वाली प्रदर्शन नहीं हैं, बल्कि इस बार नेपाल में रहने वाले युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. उन्होंने पुलिस से भी अपील की है कि प्रदर्शन के दौरान कोई घटना न हो.

न थमे आवाज- लिखी कविता

एक्टर केकी अधिकारी ने अपने एक कविता वाले पोस्ट के जरिए एकजुटता दिखाई, और लिखा- कोई चूल्हा ठंडा न हो, आग जलाकर उठो, पसीना अपने मिट्टी को मजबूत करता है. मुट्ठी कसकर उठो.

अभिनेता वर्षा राउत, जो काठमांडू के बाहर हैं, ने टिकटॉक पर समर्थन जताया और दूसरों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया. अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, भोलेराज सापकोटा, वर्षा शिवाकोटी जैसे अभिनेता और एलिना चौहान, रचना रिमाल, समीक्षा अधिकारी जैसे गायक भी समर्थन संदेश दे रहे हैं और आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं.

---- समाप्त ----