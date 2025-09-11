scorecardresearch
 

माइथोलॉजी कनेक्शन, शानदार विजुअल्स... क्या 'मिराय' करेगी कमाल? हनुमान-कार्तिकेय 2 ने भी किया था सरप्राइज

'हनुमान' के एक्टर तेज सज्जा की नई फिल्म आ रही है 'मिराय'. फिल्म के टीजर और ट्रेलर ने जनता की एक्साइटमेंट बढ़ाई है. इस फिल्म में एक एक्स-फैक्टर ऐसा है जो तेलुगू सिनेमा की कई कम चर्चित फिल्मों को बड़ी पैन इंडिया कामयाबी दिला चुका है. आइए बताते हैं क्या है ये एक्स-फैक्टर...

क्या 'मिराय' को हिट बनाएगा माइथोलॉजी-शानदार विजुअल्स का कॉम्बो? (Photo: IMDB)
क्या 'मिराय' को हिट बनाएगा माइथोलॉजी-शानदार विजुअल्स का कॉम्बो? (Photo: IMDB)

पिछले साल आई फिल्म 'हनुमान' देखने के बाद दर्शक इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे. तेलुगू इंडस्ट्री से निकली इस फिल्म ने उत्तर भारत के हिंदी दर्शकों को भी खूब इम्प्रेस किया था और हिंदी में भी बड़ी हिट साबित हुई थी. माइथोलॉजी पर बेस्ड किरदार और शानदार VFX के अलावा 'हनुमान' के यंग लीड एक्टर तेज सज्जा का काम भी बहुत पसंद किया गया था. 

अब तेज सज्जा की नई फिल्म आ रही है 'मिराय'. डायरेक्टर कार्तिक गट्टामनेनि की इस फिल्म में तेज एक मॉडर्न लड़के के रोल में हैं, जिसे प्रभु श्रीराम की शक्ति से तैयार एक अस्त्र को खोजना है. कहानी का खलनायक भी माइथोलॉजी से ही निकला है और इसी अस्त्र को खोज रहा है. इसके प्रयोग से वो संसार का समय चक्र पलट देना चाहता है. तेज सज्जा का किरदार वो हीरो है जिसे खुद माइथोलॉजी ने चुना है और उसे इस अजेय से लगने वाले खलनायक को रोकना है.

'मिराय' में है माइथोलॉजी से जुड़े मॉडर्न सुपरहीरो की कहानी (Photo: IMDB)

पांच भाषाओं में रिलीज हो रही 'मिराय' के हिंदी टीजर और ट्रेलर को दर्शकों से सॉलिड रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म का प्लॉट दिलचस्प है  और विजुअल्स इफेक्ट्स बहुत शानदार नजर आ रहे हैं. मगर अब सवाल ये है कि 'मिराय' थिएटर्स में मैजिक कर पाएगी या नहीं? इस सवाल का जवाब एक एक्स-फैक्टर में छुपा है...

क्या है तेलुगू इंडस्ट्री का एक्स-फैक्टर?
तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री से निकली पैन इंडिया फिल्में पिछले कुछ सालों से पूरे देश के दर्शकों को एंटरटेनमेंट का बढ़िया डोज दे रही हैं. 'मिराय' जिस टाइप की फिल्म है, उस जॉनर में तेलुगू इंडस्ट्री जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रही है. 

एस.एस. राजामौली की 'बाहुबली' फ्रैंचाइजी से शुरू करें तो माइथोलॉजी, एक्शन और शानदार विजुअल्स का कॉम्बिनेशन तेलुगू इंडस्ट्री का मजबूत पक्ष रहा है. 'बाहुबली' ने बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री को शानदार एक्शन और VFX से सरप्राइज कर दिया था. ये तो फिर भी राजामौली जैसे मास्टर फिल्ममेकर का जादुई कमाल दिखाने वाली फिल्म थी. मगर इसके बाद तेलुगू इंडस्ट्री से निकली, बाकी देश में कम पॉपुलर फिल्ममेकर्स की फिल्मों ने भी लगातार इंडियन ऑडियंस, खासकर हिंदी दर्शकों को इम्प्रेस किया है. 

लॉकडाउन के बाद की बात करें तो, तेलुगू इंडस्ट्री से निकली 'कार्तिकेय 2' कुछ इसी तरह के आईडिया पर बनी फिल्म थी, जैसी 'मिराय' है. आज के मॉडर्न दौर का एक हीरो, माइथोलॉजी से जुड़े एक एडवेंचर पर निकलता है. इस एडवेंचर में वो पौराणिक कहानियों और मिथकों को नए सिरे से डिस्कवर करता है. उसके सामने कई तरह के चैलेंज आते हैं जो तगड़े एक्शन सेट पीस बनते हैं. 

माइथोलॉजी पर बेस्ड मॉडर्न एडवेंचर ने 'कार्तिकेय 2' को बनाया था हिट (Photo: IMDB)

लिमिटेड बजट में, दमदार टेक्निकल प्रयोग के साथ VFX से तैयार हुए ये सीन स्क्रीन पर शानदार लगते हैं. और साथ में दर्शकों को बांध कर रखने वाली स्टोरीटेलिंग थी ही. इस कॉम्बिनेशन से 'कार्तिकेय 2' की टारगेट ऑडियंस, तेलुगू दर्शक पहले ही दिन से इम्प्रेस थे. मगर इसका असली जादू दिखा हिंदी मार्किट में जहां ऑडियंस अपनी माइथोलॉजी से जुड़ी, मॉडर्न स्टोरी टेलिंग तकनीकों से बनी दमदार फिल्मों के लिए तरसती रहती है. 

हिंदी में 'कार्तिकेय 2' पहले दिन मात्र 50 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी और इसने 7 लाख रुपये का बिजनेस किया था. मगर हिंदी दर्शकों का दिल इस फिल्म पर ऐसा अटका कि अपने पीक पर ये सिर्फ हिंदी में इसका डेली कलेक्शन 4 करोड़ तक चला गया था. 

'हनुमान' ने भी किया था बड़ा धमाका  
कुछ ऐसा ही जादू 'मिराय' स्टार तेज सज्जा की पिछली फिल्म 'हनुमान' के साथ भी हुआ था. इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर में शानदार विजुअल इफेक्ट्स और माइथोलॉजी का कनेक्शन ही हिंदी दर्शकों में पॉपुलैरिटी की वजह बना. 'हनुमान' पहले लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई और ऑडियंस के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इसके दर्शक लगातार बढ़ते ही चले गए. तेज सज्जा, जिन्हें हिंदी दर्शकों ने पहले कभी देखा भी नहीं था, उनकी फिल्म ने हिंदी ने 50 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. 

'हनुमान' ने किया था बड़ा पैन इंडिया धमाका (Photo: IMDB)

इसी तरह माइथोलॉजी को साइंस फिक्शन के साथ मिलाकर एक हॉलीवुड स्टाइल ट्रीटमेंट के साथ पेश करने वाली 'कल्कि 2898 AD' में भी ऐसा ही एक्स-फैक्टर था. इसके हॉलीवुड जैसे ग्रैंड विजुअल्स देखकर जनता दंग रह गई थी. हालांकि फिल्म की कास्ट में प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे नाम भी थे. मगर ये याद रखना जरूरी है कि स्टारडम का ऊंचा कद रखने वाले प्रभास के नाम पर हल्के कंटेंट वाली 'आदिपुरुष' और 'राधे श्याम' जैसी फिल्में नहीं कामयाब हो पाई थीं. 

यानी 'कल्कि 2898 AD' की धमाकेदार परफॉरमेंस में उस कंटेंट का बहुत बड़ा रोल था जो तेलुगू इंडस्ट्री के डायरेक्टर नाग अश्विन ने तैयार किया था. जनता के रिस्पॉन्स से ये बात स्पष्ट नजर आती है कि उन्हें तेलुगू फिल्मों में माइथोलॉजी और आधुनिक संसार के कॉम्बिनेशन वाला VFX से तैयार संसार बहुत भाता है. ये एक्स-फैक्टर तेज सज्जा की 'मिराय' के लिए गेम चेंजर बन सकता है. 

'हनुमान' के बाद हिंदी दर्शकों में तेज सज्जा का चेहरा पॉपुलर हो चुका है. खासकर, यंग ऑडियंस में उनकी पहचान बनने लगी है. अब नजरें इस बात पर रहेंगी कि शुक्रवार को रिलीज हो रही 'मिराय' को हिंदी दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. क्योंकि किसी भी फिल्म के पैन इंडिया हिट बनने के लिए हिंदी मार्किट में दमदार कमाई बहुत मायने रखती है. 

---- समाप्त ----
