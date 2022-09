Mahesh Babu की मां का निधन, फूट-फूट कर रोईं बेटी सितारा, दादी के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का निधन हो गया है. मां के गुजर जाने के बाद से ही पूरा परिवार जैसे सदमे में चला गया है. हाल ही में इंदिरा देवी के अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई थी. जहां महेश, पत्नी नम्रता और बच्चे सभी रोते बिलखते नजर आए थे. अब महेश बाबू ने एक मां की एक फोटो शेयर की है, जिससे पता चलता है कि वो उन्हें कितना मिस कर रहे हैं. वहीं पत्नी और बेटी सितारा ने भी एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

ट्विटर पर वायरल वीडियोज

महेश बाबू की मां के निधन के बाद अंतिम संस्कार के कई वीडियोज ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं. जहां इंदिरा देवी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने कई लोग जुटे. महेश के परिवार के लोगों से लेकर, इंडस्ट्री के सेलेब्रिटीज और फैंस तक ने महेश की मां को नमन किया. वहीं परिवार को सांत्वना दी. मां की मौत से सदमे में परिवार रोता-बिलखता नजर आया. महेश बाबू लगातार अपनी और बेटी के आंसू पोछते दिखे. महेश बाबू की बेटी सितारा अपनी दादी के कितने करीब थी ये वीडियो में देखते ही बनता है. सितारा के आंसू लगातार बह रहे थे. कभी मां नम्रता उन्हें संभालती तो कभी महेश अपनी गोद में बैठाकर बेटी को चुप कराते दिखते.

The pain is undefinable 🙏 The loss is unbearable 💔



Stay Strong @urstrulyMahesh Anna 🫂#RIPIndiraDeviGaru #MaheshBabu pic.twitter.com/qlq8dm8Ct8