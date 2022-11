महेश बाबू के पिता Krishna Ghattamanen के निधन से टूटे मोहन बाबू, अंतिम विदाई देते हुए फूट-फूटकर रोए

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के पिता और लेजेंडरी एक्टर कृष्णा घट्टामनेनी (Ghattamaneni Krishna) का निधन हो गया है. उन्होंने 15 नवंबर को सुबह 4.09 बजे अंतिम सांस ली. कृष्णा घट्टामनेनी के निधन से तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. हर कोई दिग्गज कलाकार कृष्णा घट्टामनेनी को नम आंखों से याद कर रहा है.

मोहन बाबू की आंखों में आए आंसू

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहन बाबू कृष्णा घट्टामनेनी के करीबी दोस्त थे. ऐसे में उनकी मौत का मोहन बाबू को गहरा सदमा लगा है. अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने पहुंचे मोहन बाबू कृष्णा घट्टामनेनी के मृत शव को देखकर फूट फूटकर रोए.

मोहन बाबू का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिसक-सिसक कर रोते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने महेश बाबू और उनकी फैमिली से भी बात की और उन्हें हौंसला दिया.

प्रभास के चेहरे पर दिखी मायूसी

सुपरस्टार प्रभास भी साउथ सिनेमा के बिगेस्ट सुपरस्टार कृष्णा घट्टामनेनी को अंतिम विदाई देने उनके घर पहुंचे. प्रभास के चेहरे पर मायूसी साफ देखने को मिली. प्रभास ऑल ब्लैक लुक में दिखाई दिए.उन्होंने अपने सिर को भी ब्लैक कैप से कवर रखा.

प्रभास महेश बाबू से भी मिले और उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत और हौंसला दिया. दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

नम हुईं चिरंजीवी की आंखें

इनके अलावा चिरंजीवी और वेंकटेश दग्गुबती ने भी नम आंखों के साथ कृष्णा घट्टामनेनी को अंतिम विदाई दी. चिरंजीवी और वेंकटेश दग्गुबती दोनों ही महेश बाबू से भी मिले और उन्हें दिलासा दिया.

शॉक में हैं राम चरण

साउथ एक्टर राम चरण भी कृष्णा घट्टामनेनी के निधन की खबर से टूट गए हैं. राम चरण ने अपने ट्विटर पर एक्टर के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखी है. राम चरण ने कृष्णा घट्टामनेनी को लेजेंड बताया. राम चरण ने लिखा- ये सुनकर दिल टूट गया है कि सुपरस्टार कृष्णा घट्टामनेनी अब नहीं रहे. वो एक लेजेंड थे, जिनकी जर्नी को हमेशा याद किया जाएगा. मेरे भाई @urstrulyMahesh, उनके परिवार और लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है.

Heartbroken to hear that Superstar Krishna Garu is no more.

He was a legend whose journey will be remembered forever .

My heartfelt condolences to my brother @urstrulyMahesh , his family and millions of fans🙏🏼🙏🏼