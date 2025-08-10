'महावतार नरसिम्हा' की धूम ऐसी कि देखने पहुंच रहे सभी समुदाय के लोग, डायरेक्टर बोले- ये फिल्म...

'महावतार नरसिम्हा' रिलीज के दो हफ्तों बाद भी फैंस को थिएटर्स में अपनी ओर खींच रही है. फिल्म को हर धर्म के लोग देखने पहुंच रहे हैं. डायरेक्टर अश्विन कुमार ने भी 'महावतार नरसिम्हा' को मिल रहे प्यार पर बात करते हुए एक रोचक बात बताई. उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम व्यूअर्स भी उनकी फिल्म देखने पहुंच रहे हैं और उन्हें फिल्म पसंद भी आ रही है.

'महावतार नरसिम्हा' देख क्या है मुस्लिम व्यूअर्स का रिएक्शन?

'केजीएफ', 'कांतारा', 'सलार' जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस 'होम्बाले फिल्म्स' एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर चमकने में कामयाब हुआ. उनकी फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' हर किसी को पसंद आ रही है. हर कोई इसे थिएटर्स में जाकर देख रहा है और वो इसके डायरेक्टर अश्विन कुमार को रिएक्शन्स भी शेयर करे हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अश्विन कुमार ने बताया कि उनकी फिल्म को लोग बार-बार देखने पहुंच रहे हैं जिसमें मुस्लिम व्यूअर्स भी शामिल हैं. अश्विन कुमार ने बताया, 'अलग-अलग समुदायों के लोग, जिनमें कई मुस्लिम व्यूअर्स भी मौजूद हैं, मेरे पास आए और कहा कि इस फिल्म ने उनके अपने विश्वास को और मजबूत किया.'

'मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म बदलें. मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप समझें कि आस्था क्या होती है. चाहे आप भगवान को मानते हो, ऊर्जा में विश्वास रखते हो या ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो. ये फिल्म बस आपसे कहती है कि आप उस आस्था के आगे खुद को समर्पित कर दें.'

कैसा है 'महावतार नरसिम्हा' का बॉक्स ऑफिस पर हाल?

'सैयारा' के बाद 'महावतार नरसिम्हा' ऐसी फिल्म बनकर सामने आई जिसने सभी को अपनी बॉक्स ऑफिस परफॉरमेंस से सरप्राइज किया. फिल्म अपने तीसरे वीकेंड में होने के बावजूद अभी तक करीब 27 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. माना जा रहा है कि फिल्म अपने तीसरे संडे भी धमाकेदार कमाई करने वाली है और तीसरे वीकेंड के अंत तक कुल 50 करोड़ की कमाई कर सकती है.

'महावतार नरसिम्हा' का कलेक्शन 16 दिनों में करीब 145 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. फिल्म ने इस समय अपनी रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर तेजी से बनाई हुई है. बता दें कि 'महावतार नरसिम्हा' की कहानी भक्त प्रह्लाद और भगवान विष्णु के अवतार 'नरसिंह' पर आधारित है.

