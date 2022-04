KGF 2 Box Office Collection Day 7: KGF 2 के नाम सबसे तेजी से 250cr कमाने का रिकॉर्ड, बाहुबली 2-दंगल को चटाई धूल

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड बना लिया है. KGF 2 कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सबसे तेजी से 250 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है. यश के फैंस के लिए ये न्यूज बहुत बड़ी है. उनके लिए तो ये सेलिब्रेशन का वक्त है.

KGF 2 का जलवा बरकरार

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि KGF 2 के हिंदी वर्जन ने कैसे बॉलीवुड और साउथ मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ा है. रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को फिल्म ने 16.35 करोड़ का कारोबार किया. 1 हफ्ते में KGF 2 के हिंदी वर्जन की कमाई 255.05 करोड़ हो गई है. वाकई में यश की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो गदर मचाया है ये सुनामी अभी थमती हुई तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है.

Jersey Review: उम्दा एक्टिंग से दिल जीत लेंगे शाहिद कपूर, इमोशनल कर देगी 'जर्सी'



#KGF2 IS THE FASTEST TO HIT ₹ 250 CR...

⭐ #KGF2: Day 7

⭐ #Baahubali2: Day 8

⭐ #Dangal: Day 10

⭐ #Sanju: Day 10

⭐ #TigerZindaHai: Day 10

Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr, Sun 50.35 cr, Mon 25.57 cr, Tue 19.14 cr, Wed 16.35 cr. Total: ₹ 255.05 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/VTwDGVOoyd