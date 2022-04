'मैंने कभी तंबाकू को एंडोर्स नहीं किया' पर घिरे Akshay Kumar, पुराना एड वायरल

वो कहते हैं ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार के साथ ये मुहावरा इन दिनों बिल्कुल सटीक बैठ रहा है. गुटखा कंपनी के एड से तौबा करने वाले और इसे स्वस्थ भारत के लिए गलत काम बताने वाले खिलाड़ी कुमार ने जबसे विमल का इलायची एड किया है वे लोगों के निशाने पर हैं. माफी मांगने के बावजूद भी लोग उन्हें ट्रोल करना बंद नहीं कर रहे हैं. हद तो तब हो गई जब यूजर्स ने उनके माफीनामे पर ही सवाल खड़े कर दिए.

अक्षय कुमार को लेकर हो रहा ऐसा दावा

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने गुरुवार को एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख फैंस से तंबाकू ब्रांड से जुड़ने के लिए माफी मांगी. लेकिन ये क्या, खिलाड़ी कुमार ये पोस्ट शेयर कर खुद ही फंस गए. अक्षय के माफीनामे में उनके द्वारा लिखी गई एक बात लोगों के नोटिस में आ गई. पोस्ट में अक्षय कुमार ने लिखा है कि ''मैंने कभी तंबाकू को एंडोर्स नहीं किया है और ना ही करूंगा....'' यूजर्स ने अक्षय कुमार की ये लाइन पकड़ ली. उनका कहना है कि खिलाड़ी कुमार का ये दावा गलत है. ऐसा साबित करते हुए लोगों ने एक्टर का एक पुराना एड शेयर किया है.

Since it is an honest clarification, I'd wish there was honesty in the statement Akki sir 🙏 pic.twitter.com/40g6GwcoWl