KGF 2 Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनी Yash की फिल्म, दो दिन में कमाए 100 करोड़

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म ने बड़ी-बड़ी बॉलीवुड और साउथ मूवीज को पछाड़ दिया है. यश की फिल्म KGF 2 ने फर्स्ट डे 54 करोड़ के साथ बंपर ओपनिंग की, अब दूसरे दिन भी KGF 2 ने कमाल कर दिया है.

KGF 2 की धुआंधार कमाई

आपको जानकर काफी खुशी होगी कि यश की KGF 2 ने महज दो दिन में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री पा ली है. यहां हम फिल्म के हिंदी कलेक्शन की बात कर रहे हैं. क्यों आप भी इस बात को मानेंगे ना कि KGF 2 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन गई है. यश की फिल्म ने दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 46.79 करोड़ कमाए. इसी के साथ फिल्म की कमाई का कुल आंकड़ा 100.74 करोड़ हो गया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं.

#KGF2 [#Hindi] is a TSUNAMI... Hits the ball out of the stadium on Day 2... Trending better than ALL event films, including #Baahubali2 and #Dangal... Eyes ₹ 185 cr [+/-] in its *extended 4-day weekend*... Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr. Total: ₹ 100.74 cr. #India biz. OUTSTANDING. pic.twitter.com/nZZnYxe8vH