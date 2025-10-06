'कांतारा चैप्टर 1' पहुंची 300 करोड़ पार, खतरे में 'छावा' का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड... बन सकती है साल की टॉप फिल्म

'कांतारा चैप्टर 1' का तूफान लगातार बॉक्स ऑफिस पर बना हुआ है. गुरुवार को नेशनल हॉलिडे ने इसे अनुमानों से बेहतर शुरुआत दिलाई थी. फिल्म की एडवांस बुकिंग पूरी तरह देश भर में बुधवार को जाकर खुली, इसलिए एडवांस का आंकड़ा उस कदर रिकॉर्डतोड़ नहीं दिख रहा था, जिसकी उम्मीद थी. मगर डायरेक्ट थिएटर्स पहुंचने वाली जनता ने इसकी तगड़ी भरपाई कर दी है.

संडे को 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई. कई जगहों पर इसका संडे कलेक्शन, गुरुवार के ओपनिंग कलेक्शन से भी बेहतर रहा. हिंदी में तो संडे को फिल्म ने ऐसी कमाई की है कि इसका वीकेंड कलेक्शन कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से भी बेहतर है. और संडे के जोरदार कलेक्शन के साथ इसने वर्ल्डवाइड भी बड़ा लैंडमार्क पार कर लिया है.

'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी कलेक्शन

फिल्म के हिंदी वर्जन ने शनिवार तक बॉक्स ऑफिस पर 52 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. पहले दिन 18.5 करोड़ से ओपनिंग करने वाली 'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी वर्जन, शुक्रवार को वर्किंग डे होने से थोड़ा स्लो पड़ा और 13.5 करोड़ ही कमा पाया था. मगर शनिवार को तगड़े जंप के साथ कलेक्शन 20 करोड़ तक चला गया और अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि संडे को कलेक्शन और भी बढ़ा है.

संडे की ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि 'कांतारा चैप्टर 1' ने चौथे दिन 23 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन किया है. यानी हिंदी वर्जन में फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 75 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. अजय देवगन की 'रेड 2', अक्षय कुमार की 'स्काईफ़ोर्स' और आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' जैसी बॉलीवुड फिल्मों का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 75 करोड़ से कम रहा है. हालांकि, 'कांतारा चैप्टर 1' को एक फायदा गुरुवार की रिलीज का मिला और इसके वीकेंड कलेक्शन में 4 दिन की कमाई शामिल है.

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी 'कांतारा चैप्टर 1' का धमाका

कॉमस्कोर का डेटा बताता है कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा चैप्टर 1', बीते वीकेंड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म रही. संडे के दिन ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया. इसने एक्सटेंडेड वीकेंड में करीब 35.73 मिलियन डॉलर यानी 317 करोड़ रुपये से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है.

'कांतारा चैप्टर 1' ये लैंडमार्क पार करने वाली इस साल छठी फिल्म है. इससे पहले बॉक्स ऑफिस पर ये आंकड़ा पार करने वाली फिल्में हैं- छावा, सैयारा, कुली, वॉर 2 और महावतार नरसिम्हा. इसमें 'छावा' को छोड़कर और कोई फिल्म वर्ल्डवाइड 600 करोड़ का आंकड़ा पर नहीं कर पाई है.

ओपनिंग वीकेंड में 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने से 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ये चांस खुल चुका है कि ये वर्ल्डवाइड 600 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है. एक चांस ये भी है कि 'कांतारा चैप्टर 1', 808 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा कमाकर 'छावा' को भी पीछे छोड़ सकती है. और तब ये साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन जाएगी.

'कांतारा चैप्टर 1' के साथ अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ ऑरिजिनल कन्नड़ वर्जन और हिंदी में ही नहीं, बल्कि तेलुगू, तमिल और मलयालम वर्जन में भी तगड़ी कमाई कर रही है. इससे बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर लंबा होगा और दिवाली पर बड़ी फिल्मों के आने से पहले तक इसके पास जमकर बॉक्स ऑफिस पर कमाई जुटाने का मौका है.

