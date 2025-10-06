scorecardresearch
 

Feedback

'कांतारा चैप्टर 1' पहुंची 300 करोड़ पार, खतरे में 'छावा' का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड... बन सकती है साल की टॉप फिल्म

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार स्पीड से आगे बढ़ रही है. पहले 3 दिन तो इसकी कमाई दमदार रही ही, संडे को इसका क्रेज अलग ही लेवल पर था. चौथे दिन की तगड़ी कमाई के साथ इसने वीकेंड में दमदार कलेक्शन दर्ज किया है.

Advertisement
X
'कांतारा चैप्टर 1' ने वीकेंड में मचाया धमाल. खतरे में 'छावा' का रिकॉर्ड (Photo: Instagram / hombalefilms)
'कांतारा चैप्टर 1' ने वीकेंड में मचाया धमाल. खतरे में 'छावा' का रिकॉर्ड (Photo: Instagram / hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' का तूफान लगातार बॉक्स ऑफिस पर बना हुआ है. गुरुवार को नेशनल हॉलिडे ने इसे अनुमानों से बेहतर शुरुआत दिलाई थी. फिल्म की एडवांस बुकिंग पूरी तरह देश भर में बुधवार को जाकर खुली, इसलिए एडवांस का आंकड़ा उस कदर रिकॉर्डतोड़ नहीं दिख रहा था, जिसकी उम्मीद थी. मगर डायरेक्ट थिएटर्स पहुंचने वाली जनता ने इसकी तगड़ी भरपाई कर दी है. 

संडे को 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई. कई जगहों पर इसका संडे कलेक्शन, गुरुवार के ओपनिंग कलेक्शन से भी बेहतर रहा. हिंदी में तो संडे को फिल्म ने ऐसी कमाई की है कि इसका वीकेंड कलेक्शन कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से भी बेहतर है. और संडे के जोरदार कलेक्शन के साथ इसने वर्ल्डवाइड भी बड़ा लैंडमार्क पार कर लिया है. 

'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी कलेक्शन 
फिल्म के हिंदी वर्जन ने शनिवार तक बॉक्स ऑफिस पर 52 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. पहले दिन 18.5 करोड़ से ओपनिंग करने वाली 'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी वर्जन, शुक्रवार को वर्किंग डे होने से थोड़ा स्लो पड़ा और 13.5 करोड़ ही कमा पाया था. मगर शनिवार को तगड़े जंप के साथ कलेक्शन 20 करोड़ तक चला गया और अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि संडे को कलेक्शन और भी बढ़ा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Kantara Chapter 1 screening in Rashtrapati Bhavan
राष्ट्रपति भवन में होगी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की स्पेशल स्क्रीनिंग 
kantara chapter 1 box office collection
Kantara Chapter 1 Collection: 3 दिन में ₹162 करोड़ पार 
Rishabh Shetty Kantara Chapter 1 box office collection
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने उड़ाया गर्दा, 150 करोड़ पार हुई कमाई 
Diljit Dosanjh & Rishab Shetty in Kantara Chapter 1 Rebel song
'कांतारा चैप्टर 1' के लिए दिलजीत दोसांझ ने बदला लुक, स्पेशल सॉन्ग में ऐसा है ग्लोबल स्टार का अंदाज 
Kantara_Box_Office_Cllection
थिएटर्स में छाई Kantara Chapter 1, दो दिन में कमाई 100 करोड़ के पार 
Advertisement

संडे की ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि 'कांतारा चैप्टर 1' ने चौथे दिन 23 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन किया है. यानी हिंदी वर्जन में फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 75 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. अजय देवगन की 'रेड 2', अक्षय कुमार की 'स्काईफ़ोर्स' और आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' जैसी बॉलीवुड फिल्मों का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 75 करोड़ से कम रहा है. हालांकि, 'कांतारा चैप्टर 1' को एक फायदा गुरुवार की रिलीज का मिला और इसके वीकेंड कलेक्शन में 4 दिन की कमाई शामिल है. 

यह भी पढ़ें'कांतारा' से 'मिराय' तक... लोककथा और मिथक बने भारतीय सिनेमा का नया सुपरहिट फॉर्मूला

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी 'कांतारा चैप्टर 1' का धमाका 
कॉमस्कोर का डेटा बताता है कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा चैप्टर 1', बीते वीकेंड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म रही. संडे के दिन ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया. इसने एक्सटेंडेड वीकेंड में करीब 35.73 मिलियन डॉलर यानी 317 करोड़ रुपये से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. 

'कांतारा चैप्टर 1' ये लैंडमार्क पार करने वाली इस साल छठी फिल्म है. इससे पहले बॉक्स ऑफिस पर ये आंकड़ा पार करने वाली फिल्में हैं- छावा, सैयारा, कुली, वॉर 2 और महावतार नरसिम्हा. इसमें 'छावा' को छोड़कर और कोई फिल्म वर्ल्डवाइड 600 करोड़ का आंकड़ा पर नहीं कर पाई है. 

Advertisement

ओपनिंग वीकेंड में 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने से 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ये चांस खुल चुका है कि ये वर्ल्डवाइड 600 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है. एक चांस ये भी है कि 'कांतारा चैप्टर 1', 808 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा कमाकर 'छावा' को भी पीछे छोड़ सकती है. और तब ये साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन जाएगी. 

'कांतारा चैप्टर 1' के साथ अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ ऑरिजिनल कन्नड़ वर्जन और हिंदी में ही नहीं, बल्कि तेलुगू, तमिल और मलयालम वर्जन में भी तगड़ी कमाई कर रही है. इससे बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर लंबा होगा और दिवाली पर बड़ी फिल्मों के आने से पहले तक इसके पास जमकर बॉक्स ऑफिस पर कमाई जुटाने का मौका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement