'कांतारा चैप्टर 1' देखते हुए दर्शकों ने की अजीब हरकतें, थिएटर से वीडियो Viral

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म के प्रीक्वल ने प्रशंसकों और दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा किया है, जिससे सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें दर्शक फिल्म के प्रभाव में अजीब हरकतें करते नजर आ रहे हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' देख दर्शकों ने खोए होश (Photo: Instagram/@hombalefilms, X/Screengrab)
फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. ऋषभ शेट्टी की लिखी और डायरेक्ट की इस फिल्म को खूब प्यार मिल रहा है. ऋषभ ने ही इस फिल्म में लीड रोल भी निभाया है. यह फिल्म, 2022 में आई 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिसे भरपूर प्रशंसा और प्रशंसकों के उत्साह के साथ स्वागत मिला है. सोशल मीडिया पर अब कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें प्रशंसक फिल्म देखने के बाद बेहोश हो रहे हैं और फिल्म के मुख्य पात्र की तरह possessed यानी भूत-प्रेत के वश में होते नजर आ रहे हैं.

लोगों पर चढ़े भूत?

एक वीडियो में सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसे थिएटर के अंदर स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद लिया गया है. इसमें एक महिला को अपनी सीट पर कांपते और हिलते हुए देखा जा सकता है. कई अन्य लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की. उसके चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन वह लगभग बेहोश हो गई और उठने से इनकार कर दिया. उसने सिर को जोर-जोर से हिलाया, जबकि अन्य दर्शक उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे.

एक अन्य फैन फिल्म देखने गया था. उसने फिल्म के एक सीन पर प्रतिक्रिया देते हुए possessed होने जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया. इस सीन में ऋषभ शेट्टी का किरदार चिल्लाकर दैवीय शक्ति का नाम जपता है. यह फैन भी चीखा और जमीन पर लेट गया, जबकि कई अन्य लोग उसे देखते रहे गए और उसका वीडियो बनाने लगे.

वैसे ऋषभ शेट्टी ने अपने X अकाउंट पर फिल्म के लिए प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा, '2016 में एक शाम का शो पाने के लिए संघर्ष से लेकर 2025 में 5000 प्लस हाउसफुल शो तक. यह यात्रा आपके प्यार, समर्थन और ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है. हर उस व्यक्ति का हमेशा आभारी हूं, जिसने इसे संभव बनाया.' सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले दिन 65 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी हैं.

