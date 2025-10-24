scorecardresearch
 

'कांतारा चैप्टर 1' ने 'छावा' को पछाड़ा, बनी सबसे बड़ी फिल्म, अब 1000 करोड़ पार कराएगा इंग्लिश वर्जन?

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' उस अनुमान पर खरी साबित हो गई है जो इसकी रिलीज से पहले लगाया गया था. 21 दिनों में ये 2025 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन गई है. मगर अभी इस फिल्म का कमाल बाकी है, मेकर्स कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो किसी भारतीय फिल्म ने नहीं किया.

'कांतारा चैप्टर 1' बनी 2025 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म (Photo: X/@shetty_rishab)
'कांतारा चैप्टर 1' जब से अनाउंस हुई थी तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जब भी रिलीज होगी, साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनेगी. मगर रिलीज से पहले इस फिल्म का माहौल कुछ स्लो नजर आया तो लगा कि शायद साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म का ताज इसके सिर पर ना सज पाए. मगर डायरेक्टर-एक्टर ऋषभ शेट्टी का काम ही बन चुका है अनुमानों को धता बताना. तो अब फाइनली, पहले ही दिन से थिएटर्स में जनता की भीड़ जुटा रही 'कांतारा चैप्टर 1' ने साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 

2025 की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म- 'कांतारा चैप्टर 1'
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी. सारे अनुमानों को छोटा बताते हुए इसने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करके चौंका दिया था. कुल 808 करोड़ कलेक्शन के साथ, अभी तक 'छावा' साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म थी. मगर अब 'कांतारा चैप्टर 1' ने ये रिकॉर्ड तोड़ डाला है. 

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके मेकर्स होम्बाले फिल्म्स ने कन्फर्म किया है कि 21 दिन की कमाई से फिल्म ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. बताया गया कि जहां पहले दो हफ्तों में 'कांतारा चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड 717 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था. वहीं बीते 6 दिनों में, दिवाली का फायदा उठाते हुए इसने 92 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. इसके साथ ही फिल्म का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 809 करोड़ रुपये हो गया है और 'छावा' अब पीछे छूट गई है. 

ऐतिहासिक कदम से 1000 करोड़ तक पहुंचेगी 'कांतारा चैप्टर 1'?
हाल ही में 'कांतारा चैप्टर 1' के मेकर्स ने कुछ ऐसा अनाउंस किया था जिससे इंडियन सिनेमा फैन्स के एक्साइटमेंट अलग लेवल पर पहुंच गई थी. मेकर्स ने शेयर किया कि 'कांतारा चैप्टर 1' अब ग्लोबल लेवल पर धमाके की कोशिश करने जा रही है. डबिंग के साथ इसका इंग्लिश वर्जन तैयार है और ये 31 अक्टूबर को रिलीज होगा. 

ये ऐतिहासिक इसलिए है कि पहली बार कोई भारतीय फिल्म, इंडियन भाषाओं के लगभग साथ ही इंग्लिश में रिलीज होने जा रही है. इससे पहले जो इंडियन फिल्में इंग्लिश में रिलीज हुई भी हैं, वो पहले थिएट्रिकल रन के काफी समय बाद हुई हैं. ऐसे में 'कांतारा चैप्टर 1' के इंग्लिश वर्जन की रिलीज पूरे इंडियन सिनेमा के लिए एक यादगार मोमेंट है. 

अभी तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार बनी हुई है और वीकेंड्स में इसकी कमाई में जंप आ जाता है. अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्पीड से इसका टोटल कलेक्शन लगभग 900 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगा. लेकिन 'कांतारा चैप्टर 1' का कंटेंट भारतीय संस्कृति के वो हिस्से लेकर आया है जो बड़े पर्दे पर पहले नहीं देखे गए हैं. फिल्म के विजुअल्स शनदार हैं और इनमें डिटेल्स दमदार हैं. ऐसे में अगर 'कांतारा चैप्टर 1' के इंग्लिश वर्जन को अच्छी ऑडियंस मिलनी शुरू हुई, तो इसके लिए 1000 करोड़ का माइलस्टोन बिल्कुल भी दूर नहीं रह जाएगा. 

