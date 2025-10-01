'कांतारा चैप्टर 1' की ओपनिंग रहेगी अनुमानों से कम... ट्रेलर में देरी या सीक्वल फिल्मों से ऊब रही पब्लिक?

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने 2022 में जो धमाका किया था, उसके बाद से ही माना जाने लगा था कि अगर इस फ्रैंचाइजी में नई फिल्म आई तो उसे धमाकेदार रिसेप्शन मिलेगा. 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर देखने के बाद भी जनता का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा था. लेकिन अब इसकी रिलीज में पूरे 24 घंटे भी नहीं हैं और एडवांस बुकिंग उतनी दमदार नहीं नजर आ रही, जिसकी उम्मीद ट्रेलर के रिस्पॉन्स से की जा रही थी.

किसी समय ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि सिर्फ हिंदी से ही 'कांतारा चैप्टर 1' कम से कम 20 करोड़ की रेंज में ओपनिंग करेगी. मगर फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा. चलिए बताते हैं अभी ऋषभ शेट्टी की फिल्म की बुकिंग कैसी है और इसका ओपनिंग कलेक्शन कहां तक पहुंचता नजर आ रहा है.

'कांतारा चैप्टर 1' की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के अनुसार, बुधवार दोपहर तक 'कांतारा चैप्टर 1' के ओपनिंग डे के लिए 5 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हुए हैं. इस बुकिंग से फिल्म ने करीब 14 करोड़ रुपये का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन किया है. ब्लॉक सीटों के साथ एडवांस ग्रॉस करीब 22 करोड़ रुपये है.

सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए करीब 77 हजार टिकट बुक हुए हैं और एडवांस ग्रॉस 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है. अनुमान लगाया जाए तो दिन खत्म होने तक बुक हुए टिकटों की गिनती 1 लाख से 1.2 लाख तक रहेगी. जिसमें से सिर्फ नेशनल चेन्स में बुक हुए टिकट 70-80 हजार तक होंगे.

नेशनल चेन्स में 50-60 हजार टिकट्स की बुकिंग के साथ आईं 'सितारे जमीन पर' और 'जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ' जैसी फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन 10 करोड़ के आसपास रहा था. जबकि इन्हीं चेन्स में 90 हजार से ज्यादा टिकट बुकिंग के साथ रिलीज हुई 'रेड 2' का ओपनिंग कलेक्शन ऑलमोस्ट 20 करोड़ था. इससे अनुमान लगाया जाए तो 'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी में ओपनिंग कलेक्शन 13 करोड़ से 15 करोड़ के बीच रह सकता है.

ये फिल्म 2 अक्टूबर के नेशनल हॉलिडे पर रिलीज हो रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है. अगर फिल्म के रिव्यू सॉलिड हुए और सुबह के शोज के बाद जनता से तारीफें मिलनी शुरू हुईं, तो शाम तक ये आंकड़ा और भी तगड़ा हो सकता है. एक दूर का चांस ये है कि अगर थिएटर्स में वॉक-इन दर्शक भरपूर पहुंचे तो 'कांतारा चैप्टर 1' हिंदी में 18-20 करोड़ की ओपनिंग भी बटोर सकती है. फिलहाल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 65-70 करोड़ रुपये तक पहुंचने के आसार दिख रहे हैं.

क्यों स्लो हुई एडवांस बुकिंग?

इन दिनों फिल्म बिजनेस का ट्रेंड बनता जा रहा है कि जिन मेकर्स को अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस होता है. वो प्रमोशन देरी से शुरू करते हैं. इसी तरह होम्बाले फिल्म्स ने भी फिल्म रिलीज होने से करीब 10 दिन पहले ही ट्रेलर रिलीज किया. ये भी हो सकता है कि अचानक धमाका करने वाली स्ट्रेटेजी के चलते ऐसा किया गया हो मगर असल में ट्रेलर थोड़ा लेट हो गया. यानी फिल्म का प्रमोशनल मैटेरियल पूरी तरह जनता के बीच पहुंच नहीं सका.

दूसरा चांस ये भी है कि हिंदी में इन दिनों सीक्वल फिल्मों की भरमार चल रही है. अजय देवगन की 'रेड 2' और 'सन ऑफ सरदार 2' से लेकर, अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' और 'हाउसफुल 5' तक फ्रैंचाइजी फिल्मों की लाइन लगी रही. चांस ये भी है कि ब्रांड वैल्यू के चलते फ्रैंचाइजी फिल्में देखने पहुंची जनता, कंटेंट से निराश हो रही है और इस ट्रेंड से ऊब रही है. हो सकता है कि इसी वजह से जनता एडवांस में टिकट बुक करने में सतर्क हो रही है और फिल्म की रिपोर्ट्स आने के बाद ही तेजी दिखाए.

कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि किसी वक्त 2025 की सबसे बड़ी फिल्म नजर आ रही 'कांतारा चैप्टर 1', अब अनुमानों से कमजोर ओपनिंग करने की तरफ बढ़ रही है. हालांकि अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव रहीं, तो ये वीकेंड में तगड़ा धमाका करके भरपाई कर सकती है.

