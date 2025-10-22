दिवाली पर 'कांतारा' का नया कमाल... पांच भाषाओं में हुई हिट, ऋषभ शेट्टी ने की यश की बराबरी

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस महीने की शुरुआत में ही रिलीज हुई थी. पहले ही दिन से इस फिल्म ने दर्शकों पर जादू करना शुरू कर दिया था. माइथोलॉजी और लोककथा का कॉम्बिनेशन लेकर आई इस फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले. इसे देखने के बाद जनता का रिएक्शन भी सुपर-पॉजिटिव था. मगर रिलीज के इतने दिन बाद भी 'कांतारा चैप्टर 1' का जादू अभी फीका नहीं पड़ा है.

दिवाली पर कई बड़ी फिल्मों के आने के बाद, लिमिटेड स्क्रीन्स पर चल रही 'कांतारा चैप्टर 1' अभी भी दमदार बनी हुई है. अब इसने एक नया कमाल कर दिया है, जो इससे पहले कई बड़ी फिल्में नहीं कर सकी हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' का दिवाली धमाका

बीता वीकेंड ऋषभ शेट्टी की फिल्म का थिएटर्स में तीसरा वीकेंड था. सोमवार को दिवाली की छुट्टी जोड़ दें तो ये एक लंबा वीकेंड भी रहा. इसमें तमिल इंडस्ट्री से तीन, तेलुगू से दो और हिंदी से दो चर्चित फिल्में भी रिलीज हुईं. 'कांतारा चैप्टर 1' एक साथ पांच भाषाओं में रिलीज हुई थी- कन्नड़ (ऑरिजिनल), हिंदी, तेलुगू, तमिल और मलयालम. मगर इन आधा दर्जन से ज्यादा नई फिल्मों के बावजूद 'कांतारा चैप्टर 1' थिएटर्स में डटी हुई है.

पिछले हफ्ते के वर्किंग डेज में इस फिल्म का डेली कलेक्शन 8-9 करोड़ के बीच में था. मगर दिवाली के दिन इसने जंप लिया और 12 करोड़ के करीब कलेक्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, दिवाली के बाद 'कांतारा चैप्टर 1' का नेट कलेक्शन 535 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. और बड़ी बात ये है कि इसमें हर वर्जन से हुई कमाई का अच्छा हिस्सा है.

हिंदी और तेलुगू में नेट कलेक्शन 170 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. तेलुगू में 85 करोड़ से ज्यादा और तमिल में 55 करोड़. 'कांतारा चैप्टर 1' के मलयालम वर्जन का कलेक्शन भी, ये खबर लिखे जाने तक 43 करोड़ से ज्यादा हो चुका है और ये आराम से 50 करोड़ तक जाने वाला है. यानी ऋषभ शेट्टी की फिल्म पांच भाषाओं में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली है.

सिर्फ 'KGF 2' ने किया है ये कमाल

दिलचस्प बात ये है कि 'कांतारा चैप्टर 1' से पहले सिर्फ एक ही फिल्म ने पांच अलग-अलग भाषाओं में 50 करोड़ नेट कलेक्शन किया है— यश की 'KGF 2'. उससे पहले की बड़ी इंडियन फिल्में देखें तो 'बाहुबली 2' कन्नड़ वर्जन में रिलीज नहीं हुई थी. जबकि RRR मलयालम और कन्नड़ में बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाई थी. 'जवान', 'पठान' और 'एनिमल' जैसी फिल्में भी ज्यादा से ज्यादा दो भाषाओं में ये कमाल कर पाई थीं.

रॉकिंग स्टार यश के बाद अब ऋषभ शेट्टी ही इस तरह की पैन इंडिया कामयाबी पाने में कामयाब हुए हैं. उनकी फिल्म को हर भाषा में कामयाबी मिलना इस बात का सबूत है कि हर जगह के दर्शकों ने उनकी फिल्म को पसंद किया है. दर्शकों के इस बेशुमार प्यार का ही कमाल है कि 'कांतारा चैप्टर 1' जल्द ही इस साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बनने वाली है.

अभी तक ये रिकॉर्ड विक्की कौशल की 'छावा' के नाम है जिसने वर्ल्डवाइड करीब 808 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. ये खबर लिखे जाने तक 'कांतारा चैप्टर 1' का ग्रॉस 750 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. जल्द ही ये फिल्म 800 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है. अब इंडियन सिनेमा फैन्स को इसके मेकर्स से उस अनाउंसमेंट का इंतजार है जिसमें इसे 2025 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म घोषित किया जाएगा.

