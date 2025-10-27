scorecardresearch
 

Feedback

‘जामताड़ा 2’ के एक्टर ने किया सुसाइड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पसरा मातम

वेब सीरीज ‘जामताड़ा 2’ से फेमस हुए मराठी एक्टर सचिन चंदवाड़े ने सुसाइड कर लिया. महज 25 साल की उम्र में एक्टर की खुदकुशी से इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है. सचिन ने ये कदम क्यों उठाया इसकी जांच की जा रही है.

Advertisement
X
एक्टर सचिन चांदवड़े (Photo: Instagram/@sachin_chandwade)
एक्टर सचिन चांदवड़े (Photo: Instagram/@sachin_chandwade)

एंटरटेनमेंट जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है. जहां सिर्फ 25 साल की उम्र में एक्टर सचिन चंदवाड़े ने सुसाइड कर लिया है. महाराष्ट्र के रहने वाले एक्टर सचिन ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड किया है. घटना करीब 23 अक्टूबर को हुई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, काफी कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका.

जानकारी के मुताबिक सचिन के इस गलत कदम को उठाने के बाद परिवार वालों ने तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, लेकिन तब तक उनकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी. 24 अक्टूबर को उन्होंने धुले के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. पोस्टमॉर्टम के बाद परिवार ने उनके पैतृक गांव में एक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया.

‘जामताड़ा 2’  में आए थे नजर
बता दें कि सचिन नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘जामताड़ा 2’  में दिखाई दिए थे. इसे बाद वो असुरवन में भी नजर आने वाले थे. लेकिन उससे पहले ही उन्होंने खुद की जान ले ली. सचिन एक्टर होने के अलावा एक इंजीनियर भी थे. उन्होंने पुणे के आईटी पार्क में नौकरी की थी, लेकिन एक्टिंग के शौक ने उन्हें फिल्मों में पहुंचा दिया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SWAPN SWAROOP (स्वप्न स्वरूप) (@swapnswaroopproduction)

सम्बंधित ख़बरें

Salman के सपोर्ट में Rakhi, अभिनव कश्यप पर फूटी भड़ास 
Manisha Rani
Chhath पर घर ना जाने पर इमोशनल हुईं Manisha Rani! 
Sonal Chauhan
Sonal Chauhan को Mirzapur में मिला बड़ा ब्रेक, चमकेगी किस्मत? 
Kantara Chapter 1 News
कैसे हुआ था ऋषभ शेट्टी का 'कांतारा चैप्टर 1' में मेकअप, पहचान नहीं पाए फैंस  
Thamma
बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है Thamma! 

सचिन चंदवाड़े महाराष्ट्र के जलगांव जिले के उंदिरखेडे गांव के रहने वाले थे. उनके निधन से गांव ही नहीं बल्कि पूरी मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस समय शोक का माहौल है. इस मुश्किल घड़ी में उनका परिवार भी काफी टूट गया, दोस्तों और फैंस में भी गम का माहौल है. उन्होंने ये जानलेवा कदम क्यों उठाया इसकी जांच की जा रही है.

Advertisement

असुरवन का शेयर किया पोस्टर
सचिन अभी सिर्फ 25 साल के थे. उन्होंने अपना करियर अभी शुरू ही किया था. कुछ वक्त पहले उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'असुरवन' को लेकर भी पोस्टर शेयर किया था.  जिसमें अहम किरदार में नजर आने वाले थे.  सचिन रामचंद्र मंगो के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में वह सोमा का रोल निभा रहे हैं. फिल्म की रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Alinagar MLA
    Advertisement