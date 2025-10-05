scorecardresearch
 

'रोका के बाद चहल में आया बदलाव', 'राइज एंड फॉल' में बोलीं धनश्री

धनश्री वर्मा ने शो राइज एंड फॉल में युजवेंद्र चहल के साथ अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि उनका और चहल का रिश्ता कहां बिगड़ा.

चहल पर क्या बोलीं धनश्री (Photo: Instagram/@dhanashree9)
कोरियोग्राफर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर धनश्री वर्मा इन दिनों अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं. उन्होंने एक बार फिर शो में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की है. हालांकि इस बार उन्होंने ये खुलासा किया है कि उनके दिल में अब भी चहल के लिए सॉफ्ट कार्नर है और वह उनकी भलाई का ध्यान रखती हैं.

धनश्री ने चहल को लेकर क्या कहा?
दरअसल शो में कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी के साथ हो रही एक बातचीत में धनश्री ने बताया कि चहल के साथ उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ और कहां गड़बड़ हो गई. धनश्री ने कहा, 'यह प्यार और अरेंज मैरिज दोनों था. इसकी शुरुआत अरेंज मैरिज से हुई थी. असल में वह (चहल) बिना डेटिंग के शादी करना चाहते थे, और मैं ऐसी किसी प्लानिंग की भी कल्पना नहीं कर रही थी. लेकिन इस दौरान मुझे मिले प्यार को देखकर मैं मान गई.

धनश्री ने कहा, 'हमने अगस्त में रोका (सगाई) किया और दिसंबर में शादी कर ली. उस दौरान मैं उनके साथ यात्रा करती रही और हम साथ रहे. लेकिन मुझे उनके व्यवहार में हल्के-फुल्के बदलाव नजर आने लगे. जब लोग किसी चीज को पाना चाहते हैं और जब वह उन्हें मिल जाती है, तब उनके व्यवहार में बहुत फर्क होता है.'

मैंने अपना 100% दिया- धनश्री
उन्होंने आगे कहा, 'भले ही मैंने उसे बदलते देखा, फिर भी मैंने उस पर और रिश्ते पर पूरा भरोसा रखा. मेरी समस्या यह है कि मैं अपने आस-पास के लोगों को बहुत ज्यादा मौके देना पसंद करती हूं. लेकिन मैं इससे उबर गई. मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की और अपना सौ प्रतिशत दिया.'

क्या रिश्ते में कोई तीसरा था?
जब अर्जुन ने पूछा कि क्या इस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था और क्या वे फिर कभी दोस्त बन पाएंगे? इस पर धनश्री ने जवाब दिया, 'हम इस बारे में बाद में बात करेंगे. मुझे हमेशा चिंता रहेगी. यह चिंता कभी खत्म नहीं होगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है.' इस बारे में बात करते हुए धनश्री इमोशनल हो गईं.

कब हुई थी धनश्री-चहल की शादी?
बता दें कि धनश्री और चहल ने दिसंबर 2020 में गुड़गांव में शादी की थी. हालांकि, फरवरी 2025 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया. जिसमें बताया गया कि वे 2022 से अलग रह रहे थे.

