जापानी एनिमे, देसी सुपरहीरो, नए एक्स्परिमेंट... बदल रहा दर्शकों का नया स्वाद, बॉलीवुड कर रहा निराश

एक देसी एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा', थिएटर्स में 50 दिन पूरे करेगी ये इससे पहले भारतीय सिनेमा को जानने वाले किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा. एक जापानी एनिमे फिल्म को भारत में, साल की दूसरी सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग मिलेगी ये भी इससे पहले अकल्पनीय था. मगर ये दोनों बातें हुईं.

इन दोनों ही बातों में सिर्फ इन दोनों फिल्मों की बड़ाई नहीं है. ये इशारा भी है कि देश का फिल्म दर्शक बदल रहा है. और इस बात का सबसे बड़ा सबूत इस बीते वीकेंड मिला. इस वीकेंड में जिस तरह की फिल्मों ने थिएटर्स में भीड़ जुटाई, वो सरप्राइज करने वाला था. कैसे? चलिए बताते हैं...

जापानी एनिमे फिल्म का जादू

एनिमे एक ऐसा जॉनर है जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ है. भारत में भी इसके दर्शक बढ़ रहे थे. मगर देश में एनिमे का क्रेज कितना तगड़ा है ये अभी तक किसी को सटीक नहीं पता था. पिछले शुक्रवार सभी को ये स्पष्ट पता चल गया.

इंडिया में जबरदस्त भीड़ जुटा रही जापानी एनिमे फिल्म (Photo: IMDB)

जापानी एनिमे फिल्म 'Demon Slayer: Infinity Castle' शुक्रवार को जब थिएटर्स में रिलीज हुई, तो इसकी ओपनिंग के लिए मल्टीप्लेक्स चेन्स में 2 लाख टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे. इस साल इन सिनेमा चेन्स में सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग 'छावा' को मिली थी, जिसके 2 लाख 23 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए थे. यानी जापानी एनिमे फिल्म इससे बहुत पीछे नहीं थी.

सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने वीकेंड में 41 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. वो भी लगभग 1700 स्क्रीन्स से ही. अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' और टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' पहले वीकेंड में इतना नहीं कमा सकीं. यहीं नहीं, सनी देओल की हिट 'जाट' भी पहले वीकेंड में भी 40 करोड़ तक ही पहुंच सकी थी.

देसी सुपरहीरोज का जलवा

'हनुमान' जैसी सरप्राइज हिट लेकर आए यंग तेलुगू फिल्म स्टार तेज सज्जा की नई फिल्म 'मिराय' भी शुक्रवार को रिलीज हुई. माइथोलॉजी से मिली शक्तियों से बने मॉडर्न सुपरहीरो की इस कहानी ने भी जनता को बहुत इम्प्रेस किया. क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज के साथ-साथ, इसे दर्शकों से भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. वीकेंड में ये फिल्म 44 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन लेकर आई.

देसी सुपरहीरो फिल्में 'लोका' और 'मिराय' ने भी दिखाया दम (Photo: IMDB)

इसी के साथ इंडिया की पहली फीमेल सुपरहीरो फिल्म 'लोका' भी थिएटर्स में दमदार बनी रही. तीन हफ्ते पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 24 करोड़ के करीब कलेक्शन किया था. जबकि इस बार, इसके तीसरे वीकेंड का कलेक्शन 18 करोड़ के बहुत करीब पहुंचा. यानी इसका क्रेज तीन हफ्ते बाद भी कम नहीं हो रहा.

जहां 'मिराय' एक यंग, बाकियों से काफी कम पॉपुलर हीरो की फिल्म है. वहीं इंडिया में फीमेल लीड फिल्मों की कमाई से ही बिजनेस बहुत उम्मीद नहीं करता, फीमेल सुपरहीरो फिल्म तो छोड़ ही दीजिए. मगर 'मिराय' और 'लोका' दोनों साबित कर रहे हैं कि अगर कंटेंट दमदार है, तो जनता तैयार है.

हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस का भी कमाल

इन बड़ी-बड़ी फिल्मों के बीच दो लिमिटेड रीच वाली फिल्में भी थिएटर्स में पहुंचीं. तेलुगू फिल्म 'किष्किंधापुरी' करीब 700 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई और मराठी फिल्म 'दशावतार' अपनी लिमिटेड मराठी मार्किट में.

हॉरर थ्रिलर स्टोरी लेकर आई 'किष्किंधापुरी' 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म है. इसकी कहानी एक रेडियो स्टेशन और डरावनी सुपरनेचुरल शक्तियों पर बेस्ड है. पॉजिटिव रिव्यूज के साथ आई इस फिल्म को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. वीकेंड में लिमिटेड स्क्रीन्स से इसने 8 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया.

'किष्किंधापुरी' और 'दशावतार' जैसी छोटी फिल्मों को भी जमकर मिले दर्शक (Photo: ITGD)

दूसरी तरफ, 'दशावतार' 5-7 करोड़ में बनी एक सस्पेंस थ्रिलर है. इसकी कहानी एक 75 साल के आर्टिस्ट के आसपास बुनी गई है. सस्पेंस थ्रिलर जैसी लगने वाली इसकी कहानी असल में जीवन से जुड़े एक मैसेज पर है और ये अपने आप में एक नए तरह का ट्रीटमेंट लेकर आई है.

दिलीप प्रभावलकर के लीड रोल वाली इस फिल्म को क्रिटिक्स से बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है. पहले दिन 58 लाख रुपये कमाने वाली इस फिल्म की कमाई शनिवार को दोगुने से ज्यादा बढ़ी और संडे को एक बार फिर डबल हो गई. वीकेंड में 'दशावतार' का कलेक्शन 4 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा.

बदलती ऑडियंस का बदलता स्वाद, मगर बॉलीवुड से हो रही चूक

इस वीकेंड जितनी फिल्में थिएटर्स में हैं, वो ऐसी टिपिकल थिएट्रिकल फिल्में नहीं हैं जिन्हें देखकर ही आप कह सकें कि इंडियन ऑडियंस इन्हें बहुत पसंद करती हैं.

अपनी-अपनी जगह ये ऐसी फिल्में हैं जो अपने जॉनर के हिसाब से काफी दमदार परफॉर्म कर रही हैं. इनमें कोई बड़े स्टार हैं नहीं. ना इनमें कोई ऐसा फॉर्मुला है जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की गारंटी है. मगर फिर भी ये जैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो पूरी तरह दर्शकों के बदलते स्वाद का सबूत है.

लेकिन जहां अलग-अलग इंडस्ट्रीज की ये एक्स्परिमेंट भरी फिल्में कामयाबी बटोर रही हैं. वहीं, बॉलीवुड अभी भी अपने रूटीन सेफ टेम्पलेट पर ही खेल रहा है. जबकि जनता बार-बार एक जैसी फिल्मों को रिजेक्ट करती जा रही है. बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म जो इस वीकेंड थिएटर्स में रही वो टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' थी.

घिसे-पिटे मसालों से बनी 'बागी 4' को नहीं मिल रहे दर्शक (Photo: IMDB)

पहले वीकेंड में जब इस फिल्म ने 31 करोड़ का ही कलेक्शन किया, तभी नजर आने लगा था कि इसका भविष्य कैसा है. मगर इस वीकेंड इसका पूरे 6 करोड़ भी ना कमा पाना, जनता की तरफ से साफ मैसेज हिया कि उन्हें घिस चुके मसाला ट्रीटमेंट वाली फिल्में नहीं पसंद आ रहीं.

एक ही हफ्ते में अलग-अलग इंडस्ट्रीज से आईं बिल्कुल डिफरेंट फिल्मों के बीच बॉलीवुड को गायब देखना, एक बॉलीवुड फैन के तौर पर बहुत निराशाजनक है. देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, कब दर्शकों की ये शिकायत दूर करती है.

---- समाप्त ----