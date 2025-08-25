घर में घुसते ही जाना पड़ेगा किसी को बाहर, Bigg Boss ने दिया टास्क, कंटेस्टेंट के उड़े होश

टीवी का सबसे फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस अब अपने 19वें सीजन के साथ लौट चुका है. शो में एंटरटनेमेंट की अलग-अलग फील्ड से पहुंचे 16 कंटेस्टेंट्स को घर में शामिल हुए. वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के धमाकेदार अंदाज में शो का ग्रैंड प्रीमियर हुआ. अब खबर है कि पहले ही दिन सीजन 19 का एक कंटेस्टेंट बाहर होने वाला है.

दरअसल बिग बॉस 19 का एक नया प्रोमो सामाने आया है. जिसके मुताबिक 16 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक बिग बॉस के घर में रहने लायक नहीं है. इसका फैसला भी शो में पहुंचे सदस्य ही करेंगे और एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे.

Pehle hafte hi chakravyuh mein phassa Bigg Boss ka ghar, kya hoga contestants ka faisla aur kiska khatam hoga safar? 🫣



Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par.#BiggBossOnJioHotstar #BB19OnJioHotstar pic.twitter.com/xKgzUnhfZh — JioHotstar Reality (@HotstarReality) August 25, 2025

कौन होगा बिग बॉस 19 से बाहर?

बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड प्रीमियर के साथ ही अब असली खेल शुरू हो गया है. शो का आगाज एलिमिनेशन के साथ होने का प्लान भी तैयार हो गया है. बिग बॉस इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लेटेस्ट प्रोमो वीडियो शेयर किया है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मीटिंग हॉल में सभी 16 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और बिग बॉस कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेड 15 और सदस्य 16.

बिग बॉस ने ये भी कहा, 'टीम में एक सदस्य ऐसा है, जिसका प्रभाव सबसे कम लग रहा है और वो घर में रहने लायक ही नहीं है. ऐसे एक कंटेस्टेंट का नाम आप सभी बता सकते हैं. ताकि उसे शो से बाहर किया जा सके.' इस मामले को लेकर सभी कंटेस्टेंट्स के बीच काफी तनातनी देखने को मिल रही हैं.



क्या मृदुल तिवारी पर गिरेगी गाज?

वहीं एक प्रोमो और वायरल हुआ है. जिसमें बशीर अली और मृदुल तिवारी के बीच तनातनी देखने को मिल रही है. इसके साथ ही कुनिका सदानंद ने भी बशीर का साइड लेते हुए मृदुल को बोल दिया कि लीडर मत बन एक का नाम बता. इससे माना जा रहा है कि कहीं न कहीं मृदुल घरवालों के निशाने पर हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता.

Tomorrow's promo



BB: Is season ka pehla faisla, ek naam jo is ghar me rehna deserving ni karta



As audience, who do you think was least interesting?#BiggBoss19 #BB19 #GauravKhanna #AshnoorKaur pic.twitter.com/DSTO9XEzlz — BiggBossIndiaTalk (@BigBoss_India) August 24, 2025

क्योंकि मृदुल तिवारी की बिग बॉस 19 में एंट्री जनता की वोटिंग के आधार पर ही हुई है. फैंस का फैसला के तहत उन्होंने शहबाज बादशाह को हराकर अपनी जगह बनाई है. अब कौन बाहर होता है, ये आज रात पता चल जाएगा.

