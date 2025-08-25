घर में घुसते ही जाना पड़ेगा किसी को बाहर, Bigg Boss ने दिया टास्क, कंटेस्टेंट के उड़े होश

टीवी का सबसे फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस अब अपने 19वें सीजन के साथ लौट चुका है. शो में एंटरटनेमेंट की अलग-अलग फील्ड से पहुंचे 16 कंटेस्टेंट्स को घर में शामिल हुए. वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के धमाकेदार अंदाज में शो का ग्रैंड प्रीमियर हुआ. अब खबर है कि पहले ही दिन सीजन 19 का एक कंटेस्टेंट बाहर होने वाला है.
दरअसल बिग बॉस 19 का एक नया प्रोमो सामाने आया है. जिसके मुताबिक 16 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक बिग बॉस के घर में रहने लायक नहीं है. इसका फैसला भी शो में पहुंचे सदस्य ही करेंगे और एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे.
कौन होगा बिग बॉस 19 से बाहर?
बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड प्रीमियर के साथ ही अब असली खेल शुरू हो गया है. शो का आगाज एलिमिनेशन के साथ होने का प्लान भी तैयार हो गया है. बिग बॉस इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लेटेस्ट प्रोमो वीडियो शेयर किया है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मीटिंग हॉल में सभी 16 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और बिग बॉस कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेड 15 और सदस्य 16.
बिग बॉस ने ये भी कहा, 'टीम में एक सदस्य ऐसा है, जिसका प्रभाव सबसे कम लग रहा है और वो घर में रहने लायक ही नहीं है. ऐसे एक कंटेस्टेंट का नाम आप सभी बता सकते हैं. ताकि उसे शो से बाहर किया जा सके.' इस मामले को लेकर सभी कंटेस्टेंट्स के बीच काफी तनातनी देखने को मिल रही हैं.
क्या मृदुल तिवारी पर गिरेगी गाज?
वहीं एक प्रोमो और वायरल हुआ है. जिसमें बशीर अली और मृदुल तिवारी के बीच तनातनी देखने को मिल रही है. इसके साथ ही कुनिका सदानंद ने भी बशीर का साइड लेते हुए मृदुल को बोल दिया कि लीडर मत बन एक का नाम बता. इससे माना जा रहा है कि कहीं न कहीं मृदुल घरवालों के निशाने पर हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता.
क्योंकि मृदुल तिवारी की बिग बॉस 19 में एंट्री जनता की वोटिंग के आधार पर ही हुई है. फैंस का फैसला के तहत उन्होंने शहबाज बादशाह को हराकर अपनी जगह बनाई है. अब कौन बाहर होता है, ये आज रात पता चल जाएगा.