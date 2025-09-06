scorecardresearch
 

बिग बॉस में 'रईसी' दिखा रहीं तान्या, ट्रोल्स से परेशान पेरेंट्स, बोले- बहुत मुश्किल...

बिग बॉस 19 में जब से तान्या मित्तल ने एंट्री की है, तभी से वह लोगों के बीच चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं. शो में वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने के लिए जानी जाती हैं. इस वजह से उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है. अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माता-पिता का रिएक्शन आया है.

तान्या मित्तल के पेरेंट्स ने क्या कहा? (Photo:@HotstarReality)
तान्या मित्तल के पेरेंट्स ने क्या कहा? (Photo:@HotstarReality)

महाकुंभ से पूरे देश में फेमस होने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल इस समय 'बिग बॉस 19' के घर में कैद हैं. जहां वो घरवालों को अपनी आलीशान लाइफ के बारे में रोजाना ही कुछ न कुछ बताती रहती हैं. हालांकि इन सब के बाद सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनता है. जिस वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया जाता है. अब इन सब के बीच तान्या के माता-पिता ने एक स्टेटमेंट जारी किया है. जो इस वक्त वायरल है.

क्या कहा तान्या के माता-पिता ने?
बेटी तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम पर जारी बयान में माता-पिता ने कहा, 'तान्या को देश के इतने बड़े रियलिटी शो पर देखकर हम अपने इमोशन को बयां नहीं कर सकते. माता-पिता होने के नाते, उसे दिल जीतते हुए देखना गर्व की बात है. लेकिन इसके साथ ही दुख तब होता है, जब वो लोग जिन्हें तान्या के बारे में पता नहीं, वो उसे नीचा दिखाते हैं. उसे टारगेट कर, उससे बुरी तरह बात करते हैं.'

तान्या के पेरेंट्स ने आगे लिखा, 'जो लोग उनसे सवाल करते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले तान्या की जर्नी को पूरा होने दें, फिर जजमेंट पास करें. वो उससे ज्यादा डिजर्व करती है. आपकी रील और आरोप आपको अटेंशन दिला सकती है लेकिन हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि उसके परिवार को इससे बाहर रखें. ये हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है.

इसी से साथ अंत में पेरेंट्स ने कहा, 'हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी, जिसे हमने प्यार से बड़ा किया है, उसे पब्लिक स्टेज पर इस तरह की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा. उसे कहे गए हर बुरे शब्द हमें भी चोट पहुंचाते हैं, जिसे आप कभी समझ नहीं पाएंगे. हम तान्या के साथ खड़े हैं. हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम बॉस की तरह ही मजबूत रहना.'

