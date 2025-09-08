बिग बॉस 19 में हुई पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री, बेघर होते-होते बचीं कुनिका सदानंद

बिग बॉस 19 वक्त के साथ दिलचस्प होता जा रहा है. शनिवार को वीकेंड का वार में जहां सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास ली, वहीं रविवार को वीकेंड का वार काफी एंटरटेनिंग रहा. एक तरफ शो में सलमान के साथ मुनव्वर फारुकी ने अपनी रोस्टिंग स्किल से लोगों को हंसाया तो वहीं दूसरी तरफ पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी मिल गया. इसके अलावा कुनिका सदानंद बेघर होते-होते बच गईं.

पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट में किसका नाम?

बता दें कि वीकेंड का वार में बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल भी बतौर गेस्ट बिग बॉस शो में पहुंची थीं. इस दौरान शहनाज ने सलमान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, 'सर आपने इतनों के करियर बनाए है, आपने मुझे भी मौका दिया था. शहबाज का भी बना दो, वो सात साल से इंतजार कर रहा है.

Aa gayi hai Shehnaaz Gill sabka dil jeetne! ♥️✨ https://t.co/FHcsixRkrB — JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 7, 2025

शहनाज गिल की रिक्वेस्ट पर सलमान खान ने कहा, 'ये हमारी कोशिश रही है कि आपका भाई बिग बॉस के घर में जाए. इस पर शहनाज कहती हैं कि बुला लूं क्या उसे? सलमान बोलते हैं, 'बुला लो.' इसके बाद 'बिग बॉस 19' के पहले कंटेस्टेंट के तौर पर शहबाज बदेशा की घर में एंट्री हो जाती है.

कौन हुआ बिग बॉस से बाहर?

वहीं इस हफ्ते वीकेंड का वार में कुनिका सदानंद एलिमिनेट हुई थीं. लेकिन ऐप रूम में इम्यूनिटी के ऑप्शन की वजह से एक्ट्रेस 'बिग बॉस 19' के घर से बेघर होने से बाल-बाल बच जाती हैं. इस तरह इस हफ्ते भी घर से कोई बाहर नहीं हुआ.

एनिमल टास्क में किसे क्या मिला?

वहीं शो की शुरुआत एनिमल टास्क के साथ हुई. जिसमें घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स को उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से रूबरू कराना था. इस टास्क में फरहाना भट्ट को तान्या मित्तल ने सांप और नीलम गिरी ने चील का टैग दिया. वहीं गौरव खन्ना ने नेहल को गिरगिट और अमाल मलिक ने अभिषेक बजाज को घर का पिग बताया.

