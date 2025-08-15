scorecardresearch
 

'बिग बॉस 19' में दिखेंगे शरद मल्होत्रा? बताया सच, बोले- मैं उस घर का हिस्सा...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का सुपरहिट शो 'बिग बॉस' इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है. हर साल की तरह इस साल भी शो को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है.

क्या बिग बॉस जाएंगे एक्टर शरद मल्होत्रा? (Photo: Instagram/@sharadmalhotra009)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का सुपरहिट शो 'बिग बॉस' इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है. हर साल की तरह इस साल भी शो को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. अब 19वें सीजन को लेकर कई तरह की अपडेट्स सामने आ रही हैं. शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर भी कई सितारों के नाम की चर्चा होने लगी हैं. इसी में एक नाम एक्टर शरद मल्होत्रा का भी है. हालांकि अब एक्टर ने इस चीज पर खुद चुप्पी तोड़ी है.

बता दें कि अभी तक आधिकारिक तौर पर बिग बॉस-19 के कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा नहीं किया गया है.  ये शो 24 अगस्त से ये शुरू होना वाला है. इस शो का पहला एपिसोड जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगा तो इसके बाद में एपिसोड कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा.  

टेली टॉक इंडिया से बात करते हुए शरद मल्होत्रा ने कहा, 'मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे बिग बॉस देखना काफी पसंद है. जब भी कभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे फैंस को जानने की जरूरत है कि मैं जा रहा हूं या नहीं तो सबसे पहले मैं उन्हें बताउंगा. लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूं. मेरे कुछ शूट्स चल रहे हैं. अगर कभी मुझे लगा कि मुझे उस घर का हिस्सा बनना चाहिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ही बताउंगा.'

ऐसी बातें कौन लेकर आता है?
'बिग बॉस 19' में पार्टिसिपेट करने की खबरों पर एक्टर शरद ने रिएक्शन देते हुए कहा, 'ये सुना था मैंने और मुझे नहीं पता कहां से बज आया और कौन लेकर आता है? अगर मुझे लगा कि मुझे बिग बॉस जाना चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों को बताउंगा.'

दिव्यांका के साथ आएंगे नजर!
बता दें कि पहले ऐसे खबरें आई थीं कि शरद मल्होत्रा और दिव्यांका त्रिपाठी जो कभी रिलेशनशिप में थे. दोनों को बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया गया है. वायरल रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों जल्द ही इस खबर पर मुहर लग जाएगी. हालांकि दिव्यांका ने भी शरद की तरह इन खबरों को नकार दिया और कहा 'वे हर साल ऐसी खबरें फैलाते हैं.'

