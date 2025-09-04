बिग बॉस 19 के दूसरे कैप्टेंसी टास्ट में बसीर ने मारी बाजी! मृदुल हुए घायल

रियलिटी शो बिग बॉस 19 में रोज-रोज नए ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां कुनिका घर का कप्तानी संभालने में असफल रहीं तो वहीं दूसरी ओर एक्टर जीशान कादरी अपने अंदाज से घर में जगह बनाने के लिए लगे हुए हैं. वहीं तान्या मित्तल अपनी बड़ी-बड़ी बातों से ऑडियंस को इंप्रेस करने में लगी हुई हैं. इस बीच घर में नए कैप्टेंसी को लेकर टास्क हुआ, जिसमें बसीर अली ने सबसे बढ़िया खेल दिखा और अभिषेक को पछाड़ दिया.

अब खबरें आ रही हैं कि बसीर अली ने कैप्टेंसी का टास्क जीत लिया है. हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में देखा गया कि टास्क के दौरान अभिषेक बजाज और बसीर अली के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई. दोनों के बीच खूब बहस हुई. जिसमें मृदुल तिवारी घायल तक हो गए और उनके मुंह से खून तक निकलने लगा.

बसीर अली बनें नए कप्तान

गौरतलब है कि एक्ट्रेस कुनिका सदानंद को बिग बॉस 19 की पहली कप्तान बनाया गया था. हालांकि इसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला और महज 2 दिन में घर की सत्ता कुनिका से छीन ली गई. दरअसल पिछले हफ्ते घर में काफी लड़ाई और गुस्सा भरा माहौल देखने को मिला था. जिसमें बतौर कप्तान कुनिका संभालने में नाकाम रहीं.

ऐसे में बिग बॉस ने ही ये डिसिजन लिया कि कुनिका अब घर की कैप्टन नहीं रहेंगी. जिसके बाद से ही नए कप्तान की खोज शुरू हो गई थी. अब बिग बॉस के नए टास्क को बसीर अली ने जीत लिया है और वो घर के नए कैप्टन चुन लिए गए है. ऐसे में घर में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है. साथ ही फरहाना और अभिषेक बजाज के साथ उनके रिश्ते का इसका असर भी पड़ सकता है.

🚨 BREAKING! Baseer Ali is the new captain of the #BiggBoss19 house. — BBTak (@BiggBoss_Tak) September 3, 2025

मृदुल तिवारी के फैंस का फूटा गुस्सा

वहीं टास्क के दौरान मृदुल तिवारी को जो चोट लगी है, उससे उनके फैंस काफी नाराज हो गए हैं. फैंस का कहना है कि अभिषेक की वजह से ही मृदुल को चोट लग गई तो कई लोगों का मानना है कि टास्ट ही इस चोट की असली वजह है. वहीं इस हफ्ते घर से बाहर होने के लिए आवेज दरबार, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल और अमाल मलिक नॉमिनेट हुए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस हफ्ते शो से बाहर होगा.

