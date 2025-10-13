Film Wrap: भोजपुरी स्टार खेसारी के चरणों में बैठी पत्नी, मल्लिका पर लट्टू स्वरा का पति

फिल्म रैप में सोमवार के दिन काफी चीजें हुईं. पहली बार फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने के बाद अभिषेक बच्चन को अपनी मां जया बच्चन के साथ डांस करते देखा गया. वहीं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल की पत्नी करवा चौथ के मौके पर उनके पैर धोते हुए नजर आई.

