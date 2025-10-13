Film Wrap: भोजपुरी स्टार खेसारी के चरणों में बैठी पत्नी, मल्लिका पर लट्टू स्वरा का पति

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां अभिषेक बच्चन ने पहली बार फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवॉर्ड अपने नाम किया तो वहीं दूसरी ओर 'राइज एंड फॉल' शो में धनश्री-अरबाज की नजदीकियों का मजाक उड़ा है. वहीं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का करवा चौथ के दिन वाला वीडियो वायरल हो रहा है.
धनश्री-अरबाज की नजदीकियों का उड़ा मजाक, कीकू शारदा ने देखी कुंडली, बताए दोष
राइज एंड फॉल में धनश्री और अरबाद पटेल की दोस्ती इन दिनों हाईलाइट में है. हाल ही में शो में कॉमेडियन कीकू शारदा ज्योतिष बने. स्टेज पर वो अरबाज की कुंडली देखती हैं. कीकू ने कहा, 'इनकी कुंडली में फ्रंट हग दोष है.'
मां संग झूमे अभिषेक, अवॉर्ड शो में लूटी महफिल, पत्नी-बेटी को याद कर हुए इमोशनल
अभिषेक बच्चन को 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर के सम्मान से नवाजा गया. फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए उन्हें ये अवॉर्ड दिया गया. इस दौरान अभिषेक बच्चन इमोशनल भी हो गए. वहीं इस समारोह के दौरान उन्होंने अपनी मां के साथ डांस भी किया.
खेसारी के चरणों में बैठी पत्नी, धोए पति के पैर, एक्टर ने मांग में भरा सिंदूर
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव फैमिली मैन हैं. वो अपनी पत्नी चंदा देवी और दोनों बच्चों से काफी प्यार करते रहैं. हाल ही में करवा चौथ के मौके पर खेसारी ने अपने पत्नी के साथ एक वीडियो शेयर किया. जिसमें वो खेसारी के पैर धो रही हैं. जो इस समय काफी वायरल है.
मल्लिका पर लट्टू स्वरा का पति, पत्नी को किया इग्नोर, एक्ट्रेस ने निकाली चप्पल और...
कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा के अपकमिंग एपिसोड में ग्लैमरस गर्ल मल्लिका शेरावत गेस्ट बनकर आएंगी. इस दौरान एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद मल्लिका से फ्लर्टिंग करते हुए नजर आते हैं.
'शादी से पहले करूंगा बच्चे', कैमरे पर बोला यूट्यूबर, चौंकी मनीषा रानी, बोलीं- बेईमानी...
अशनीर ग्रोवर का रियलटी शो राइज एंड फॉल अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है. फिनाले से पहले गेम में बड़ा बदलाव आया. मनीषा रानी पेंटहाउस से सीधे बेसमेंट में पहु्ंच गई. वहीं इस दौरान मनीषा से बात करते हुए आरुष का बड़ा बयान सामने आया.