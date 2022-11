वेंटिलेटर पर मशहूर बंगाली एक्ट्रेस, मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट के बाद बिगड़ी हालत

पॉपुलर बंगाली एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है. एक्ट्रेस इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस को कई बार दिल का दौरा पड़ा है. मल्टीपल हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं.

वेंटिलेटर सपोर्ट पर एक्ट्रेस

15 नवंबर को बंगाली अदाकारा एंड्रिला शर्मा को कई हार्ट अटैक आये थे. इसके बाद उन्हें फौरन कोलकाता के हॉस्पिटल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचते ही उन्हें उसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया गया था. फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और उनकी कंडीशन ठीक नहीं बताई जा रही है. एंड्रिला शर्मा के बारे में आई इस खबर ने हर किसी को शॉक कर दिया है.

ब्रेन स्ट्रोक का हुईं शिकार

एंड्रिला शर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से पहले उन्हें एक नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था. इस वजह से उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स जमा हो गए थे. एक्ट्रेस Intracranial Hemorrhage से पीड़ित थीं. इसके अलावा वो फ्रंटोटेम्पोपोरीटल डी-कंप्रेसिव क्रैनियोटॉमी सर्जरी से भी गुजर चुकी थीं. आनंदबाजार डॉट कॉम के अनुसार, एक्ट्रेस के दिमाग में ब्लड क्लॉट्स दिखाई दिये थे.

एक्ट्रेस को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि नए ब्लड क्लॉट का ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है. इन क्लॉट को कम करने के लिये दवाईयां दी जा रही हैं. इंफेक्शन गंभीर है. देखना होगा कि दवाई से उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है. एंड्रिला को दो बार कैंसर भी हो चुका है. दोनों बार उन्होंने कैंसर की जंग जीती और एक्टिंग में कमबैक किया. पर लगता है कि जिंदगी को लेकर अब तक उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है.

एंड्रिला शर्मा बंगाली सिनेमा का जाना-माना हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन शो 'झूमर' से की थी. इसके बाद वो कई पॉपुलर शोज और 2 ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं हैं. 14 नवंबर को एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड सब्यसाची चौधरी ने भी फैंस से उनके लिये दुआ करने को कहा था. Get Well Soon Aindrila Sharma!