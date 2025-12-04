scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एअर इंडिया पर गुस्साईं अनुष्का शंकर, फ्लाइट में सितार टूटने से नाराज, शेयर किया वीडियो

अनुष्का शंकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने एयर इंडिया पर अपना सितार तोड़ने का आरोप लगाया है. उन्होंने एयरलाइन कंपनी से सवाल पूछते हुए कहा, 'आप हैंडलिंग फीस लेते हैं और फिर भी आपने ऐसा किया?'

Advertisement
X
एयर इंडिया पर अनुष्का शंंकर का आरोप (Photo: Instagram/@anoushkashankarofficial)
एयर इंडिया पर अनुष्का शंंकर का आरोप (Photo: Instagram/@anoushkashankarofficial)

दिवंगत महान सितारवादक रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी सितार वादक हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें एयर इंडिया एयरलाइन पर अपना गुस्सा निकाला है. म्यूजिशियन ने बताया कि ट्रैवल के दौरान उनका सितार टूट गया. जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

अनुष्का शंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा, 'काफी लंबे समय के बाद मैं पहली बार एयर इंडिया से उड़ान भर रही थी. आप ही वह देश हैं, जिसका यह संगीत है. करीब 15-17 सालों में मेरे वाद्य यंत्र के साथ ऐसा पहली बार हुआ है.'

सितार पूरी तरह से हुआ बेकार!
अनुष्का ने वीडियो में आगे कहा, 'पहले मैं अपने सितार के ऊपरी हिस्से को देख रही थी और मुझे लगा कि इसकी धुन वाकई बिगड़ गई है. धुन ठीक करने के बाद, मैंने इसे बजाने के लिए उठाया और तभी मुझे एहसास हुआ, ये पूरी तरह से टूट चुका था....'. एयर इंडिया से सवाल करते हुए अनुष्का ने कहा, 'आपने यह कैसे किया? मेरे पास स्पेशल क्लास है, आप हैंडलिंग फीस लेते हैं और फिर भी आपने ऐसा किया?'

एयर इंडिया पर फूटा गुस्सा
वीडियो के साथ उन्होंने एक कैप्शन भी पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 'एयर इंडिया ने मेरे सितार के साथ जो किया, उससे मैं बहुत दुखी और सच में परेशान हूं. ऐसा नुकसान कैसे हो सकता है? यह और भी दुख की बात है क्योंकि मैंने बहुत समय बाद एयर इंडिया से उड़ान भरी है, और ऐसा लगता है कि एक भारतीय इंस्ट्रूमेंट उनके साथ सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने दूसरी एयरलाइन्स से हजारों उड़ानें भरी हैं और एक भी पेग ट्यून से बाहर नहीं हुआ.'

Advertisement

सेलेब्स के भी आए रिएक्शन
अनुष्का की इस पोस्ट पर संगीत की दुनिया से जुड़े कई सेलेब्स के रिएक्शन देखने को मिले. विशाल ददलानी ने कमेंट कर लिखा, 'हे भगवान, यह दिल दहला देने वाला है! मुझे बहुत दुख है.' संगीतकार अन्विता शंकर ने लिखा, 'एयर इंडिया ने सितार को कितनी बुरी तरह से संभाला होगा कि उन सुरक्षित हार्ड केसों में ऐसा हुआ!!?? मुझे बहुत दुख है.' वहीं कॉमेडियन जाकिर खान, जो खुद भी सितार बजाते हैं, उन्होंने लिखा, 'ये दिल तोड़ देने वाला है.'

सम्बंधित ख़बरें

Air India Airbus A320
Air India की बड़ी लापरवाही: आठ बार बिना सुरक्षा प्रमाण-पत्र के उड़ी एयरबस 
DGCA ने अनिवार्य निर्देश जारी किया है. (File Photo: ITG)
भारत के एयरबस A320 बेड़े में 80% जरूरी बदलाव हुए पूरे, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से उड़ानें हुई थीं प्रभावित 
ए320 फ्लीट की तकनीकी खामी के बाद एयरलाइन्स ने जांच तेज की (Photo: PTI)
सूरज की किरणों से गड़बड़ा रहा फ्लाइट कंट्रोल! भारत में 200 से ज्यादा उड़ानों पर सीधा असर 
एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में एक यात्री ने जबरन कॉकपिट खोलने की कोशिश की (File Photo: Reuters)
अब एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, इन हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ी 
Air India flight faces technical snag.
मुंबई से लंदन जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट की उड़ान में 6 घंटे की देरी, रातभर सो नहीं पाए यात्री 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement