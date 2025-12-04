एअर इंडिया पर गुस्साईं अनुष्का शंकर, फ्लाइट में सितार टूटने से नाराज, शेयर किया वीडियो

दिवंगत महान सितारवादक रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी सितार वादक हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें एयर इंडिया एयरलाइन पर अपना गुस्सा निकाला है. म्यूजिशियन ने बताया कि ट्रैवल के दौरान उनका सितार टूट गया. जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.



अनुष्का शंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा, 'काफी लंबे समय के बाद मैं पहली बार एयर इंडिया से उड़ान भर रही थी. आप ही वह देश हैं, जिसका यह संगीत है. करीब 15-17 सालों में मेरे वाद्य यंत्र के साथ ऐसा पहली बार हुआ है.'

सितार पूरी तरह से हुआ बेकार!

अनुष्का ने वीडियो में आगे कहा, 'पहले मैं अपने सितार के ऊपरी हिस्से को देख रही थी और मुझे लगा कि इसकी धुन वाकई बिगड़ गई है. धुन ठीक करने के बाद, मैंने इसे बजाने के लिए उठाया और तभी मुझे एहसास हुआ, ये पूरी तरह से टूट चुका था....'. एयर इंडिया से सवाल करते हुए अनुष्का ने कहा, 'आपने यह कैसे किया? मेरे पास स्पेशल क्लास है, आप हैंडलिंग फीस लेते हैं और फिर भी आपने ऐसा किया?'

एयर इंडिया पर फूटा गुस्सा

वीडियो के साथ उन्होंने एक कैप्शन भी पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 'एयर इंडिया ने मेरे सितार के साथ जो किया, उससे मैं बहुत दुखी और सच में परेशान हूं. ऐसा नुकसान कैसे हो सकता है? यह और भी दुख की बात है क्योंकि मैंने बहुत समय बाद एयर इंडिया से उड़ान भरी है, और ऐसा लगता है कि एक भारतीय इंस्ट्रूमेंट उनके साथ सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने दूसरी एयरलाइन्स से हजारों उड़ानें भरी हैं और एक भी पेग ट्यून से बाहर नहीं हुआ.'

सेलेब्स के भी आए रिएक्शन

अनुष्का की इस पोस्ट पर संगीत की दुनिया से जुड़े कई सेलेब्स के रिएक्शन देखने को मिले. विशाल ददलानी ने कमेंट कर लिखा, 'हे भगवान, यह दिल दहला देने वाला है! मुझे बहुत दुख है.' संगीतकार अन्विता शंकर ने लिखा, 'एयर इंडिया ने सितार को कितनी बुरी तरह से संभाला होगा कि उन सुरक्षित हार्ड केसों में ऐसा हुआ!!?? मुझे बहुत दुख है.' वहीं कॉमेडियन जाकिर खान, जो खुद भी सितार बजाते हैं, उन्होंने लिखा, 'ये दिल तोड़ देने वाला है.'

