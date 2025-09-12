scorecardresearch
 

पवन सिंह ने एक्ट्रेस संग की बदसलूकी, वीडि‍यो देख बोलीं आम्रपाली- एक्शन लेना जरूरी...

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से छुआ. इसके बाद अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था. अब आम्रपाली दुबे ने इस मामले पर बात की है और कहा कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार गलत है और पीड़ितों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए.

आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह-अंजलि राघव विवाद पर दिया बड़ा बयान Photo: Instagram/@singhpawan999/@aamrapali1101
कुछ वक्त पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत ढंग से छूते देखा गया था. इस वीडियो के इंटरनेट पर छाने के बाद अंजलि का बयान सामने आया था. उन्होंने पवन के बर्ताव की निंदा करते हुए ऐलान किया था कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ रही हैं. बाद में पवन सिंह ने अपनी हरकत के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी. अब भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने इस मामले पर बात की है.

आम्रपाली को लगा था बुरा

सिद्धार्थ कन्नन संग इंटरव्यू में आम्रपाली से पूछा गया कि उन्हें ये पूरा वाकया देखकर कैसा लगा था. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ था. मैं एक महिला के तौर पर बहुत अपमानित महसूस कर रही थी. और किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. थोड़े वक्त के बाद पवन जी की माफी आई. मैंने सोचा कि मैं उन्हें कॉल करूं और पूछूं कि क्या हुआ था. फिर मुझे लगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए. मैंने ये ज्यादा सोचा कि मुझे कॉल को अंजलि को फोन करना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि आपको अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए. पूरी इंडस्ट्री को मत जज करिए इस एक चीज की वजह से. आप एक बार मेरे साथ आकर फिल्म में काम करिए, तो आपका एक्सपीरिएंस बेहतर होगा. और मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहती हूं. ये मैं कहना चाहती थी अंजली को फोन करके.'

इसपर आम्रपाली से पूछा गया कि उन्होंने फिर अंजलि राघव को कॉल क्यों नहीं किया. आम्रपाली ने कहा, 'मेरे पास उनका नंबर नहीं था. मैं उनसे ये भी कहना चाहती थी कि वीडियो जब आ गए बाहर और आपको लोगों ने जब टारगेट करना शुरू किया, उसके बाद आपने इसके बारे में वीडियो बनाया. मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूं कि वहां हुआ था लखनऊ में, यूपी पुलिस को जानते क्या है आपको. आदमी बना देती है यूपी पुलिस. हमने अपनी आंखों से देखा है, यूपी पुलिस को एक्शन में. वहीं के वहीं जाकर पुलिस केस किया करो. मैं हर लड़की को बोल रही हूं. मैं सिर्फ अंजलि को नहीं कह रही हूं, हर लड़की को कह रही हूं... आप क्यों पुलिस की मदद नहीं लेना चाहते. अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमको सीन नहीं क्रिएट करना, तो बाद में भी तो सीन क्रिएट होता ही है, जब आप बाहर आकर लोगों को अपनी तकलीफ बताते हैं. तो उससे बेहतर आप उसी टाइम सीन क्रिएट कर दो न यार. तो फिर ऐसा करने वालों को अगली बार हिम्मत नहीं होगी करने की.'

गलत हैं पवन सिंह?

पवन सिंह ने जो किया, क्या वो आम्रपाली के अनुसार गलत था? एक्ट्रेस ने जवाब में कहा, 'कोई भी आदमी हो, मैं ये सिर्फ पवन जी के लिए नहीं कह रही हूं. मैं बहुत इज्जत करती हूं उनकी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो. मैं सिर्फ पवन जी की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर किसी की बात कर रही हूं अगर आपको लगता है कि किसी आर्टिस्ट की कमर पर कुछ लगा है, आप मंच पर हैं, आप आर्टिस्ट को साइड में लेकर जाइए, उनके कान में कहिए- कुछ लगा है आप उसे ठीक कर लीजिए. अगर वो माइक पर कुछ बोल ही रही हैं तो आप साइड में हटकर उनके स्टाफ को बोल दीजिए कि उनकी कमर पर कुछ लगा है. उनका कोई मेकअप (आर्टिस्ट) है, जो हो वहां पर, कोई तो आया होगा न वो लड़की अकेली तो नहीं आई होगी, कोई तो रहा होगा. उनको बोल दीजिए. अगर आप खुद ही उस दाग को पोंछना चाहते हैं तो पहले वो लड़की को बोलिए, कुछ लगा है मैं हटा दूं क्या. पूछिए, कहिए, करिए ताकि आपके ऊपर ऐसा आरोप न लग सके. आप बाद में ये कह रहे हैं कि मेरा इरादा खराब नहीं था. मैं भी मानती हूं, मैं 100% कहती हूं कि पवन जी की नियत खराब नहीं होगा, पर ये बाद में कहने की बात नहीं है. ये पहले उस लड़की को बताने की बात है कि मेरी नियत खराब नहीं है, कुछ लगा है मैं हटा रहा हूं. किसी भी लड़के के लिए मैं यही कहूंगी.

आम्रपाली ने पवन सिंह को मारा था ताना

आम्रपाली ने बताया कि उन्होंने पवन सिंह को कॉल किया था. उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें एक रियलिटी शो में जाने से पहले कॉल किया था. वो अभी एक रियलिटी शो (रिइज एंड फॉल) का हिस्सा हैं. मैंने उन्हें शो शुभकामनाएं देने और ये कहने के लिए कॉल किया था कि अगली बार किसी के भी साथ स्टेज शेयर करने से पहले प्लीज कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा. इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं तो आपके ऊपर चीजें उल्टी न पड़ जाएं, अगर आपकी गलती नहीं है तो. यही कॉन्ट्रैक्ट कि जब आप बाद में आकर कह रही हैं कि मेरा इरादा ऐसा नहीं था तो आप पहले ही उससे एनओसी ले लीजिए न कि मैं आपको यहां-वहां हाथ लगा दूंगा, मेरा इरादा खराब नहीं होगा, प्लीज बुरा मत मानना. मैं कटाक्ष करते हुए उनसे ये कह रही थी. उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं नहीं मुझसे बड़ी गलती हो गई. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. पर उनके लिए ही नहीं, सबके लिए मैं बोलूंगी कि अगर आपके छूने से लड़की असहज महसूस करती है तो आपका इरादा था, नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता है. पहली बात तो यही है कि वो होना ही चाहिए. 

---- समाप्त ----
