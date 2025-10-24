scorecardresearch
 

Feedback

Film wrap: 'बिग बॉस 19' से बाहर हुए अमाल मलिक, चहल-महवश में चल रही अनबन?

फिल्म रैप में आज आपको बता रहे हैं कि सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' से अमाल मलिक वॉलेंटियर एग्जिट लेने वाले हैं. पिता डब्बू मलिक की पोस्ट से ये खुलासा हो रहा है.

Advertisement
X
बिग बॉस से बाहर हुए अमाल मलिक? (Photo: X/@HotstarReality)
बिग बॉस से बाहर हुए अमाल मलिक? (Photo: X/@HotstarReality)

मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. अमाल मलिक को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' से बाहर होने वाले हैं. उनकी तबीयत ठीक नहीं, जिसके चलते अमाल ने ये फैसला लिया है. हालांकि, कुछ भी कन्फ्रम नहीं है. इसके अलावा आरजे महवश हाल ही में पैप्स के कैमरे में कैद हुईं. उनसे जब चहल को लेकर पैप्स ने सवाल किया तो वो उन्होंने इग्नोर कर दिया. 

सिंगर सचिन सांघवी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, वकील बोला- बेबुनियाद इल्जाम
म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी विवादों में फंस गए हैं. उनपर 29 वर्षीय महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. सचिन के वकील ने आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है.

बिग बॉस 19 से बाहर होंगे अमाल मलिक, मिड सीजन में छोड़ेंगे शो? पिता ने लिखा- बहुत हो गया...
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अमाल मलिक को लेकर दावा है कि वो बीच में शो छोड़ने वाले हैं. उनके पिता डब्बू मलिक के ट्वीट ने भी लोगों को कुछ हिंट दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Amaal Mallik
Bigg Boss19 से बाहर होंगे Amaal Mallik? पिता ने लिखा... 
अमाल मलिक (Photo: Instagram @amaal_mallik)
बिग बॉस 19 से बाहर होंगे अमाल मलिक, मिड सीजन में छोड़ेंगे शो? 
bigg boss 19 farhana bhatt
पहले हफ्ते हुई थीं बाहर, अब 'शेरनी' बन अपने कंधों पर पूरा शो चला रहीं फरहाना 
farrhana bhatt fight with malti chahar
BB में कैटफाइट, क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन संग भिड़ीं फरहाना, बोलीं- तुझे कोई...  
Amaal mallik aunt targets Farrhana bhatt
'फरहाना बुरी है' कश्मीरी एक्ट्रेस के खिलाफ अमाल के परिवार के तीखे बोल 

पवन सिंह नहीं दे रहे साथ, ज्योति सिंह ने खेसारी लाल से मांगी मदद, बोलीं- एक दिन के लिए...
पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं. चुनाव प्रचार के दौरान वो खुद को अकेला महसूस कर रही हैं.

Advertisement

चहल-महवश में चल रही अनबन? एक्ट्रेस ने पैप्स के सवाल को किया इग्नोर, Video
आरजे और एक्ट्रेस महवश, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहती हैं. माना जाता है कि धनश्री से तलाक के बाद चहल और महवश डेट कर रहे हैं.

रवि को जब आता है गुस्सा, कैसे शांत करती हैं सरगुन, बोलीं- उसको एकदम...
रवि दुबे और सरगुन मेहता करियर में काफी सक्सेस हासिल कर रहे हैं. दोनों काफी म्यूजिक वीडियोज बना रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Advertisement