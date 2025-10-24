Film wrap: 'बिग बॉस 19' से बाहर हुए अमाल मलिक, चहल-महवश में चल रही अनबन?

मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. अमाल मलिक को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' से बाहर होने वाले हैं. उनकी तबीयत ठीक नहीं, जिसके चलते अमाल ने ये फैसला लिया है. हालांकि, कुछ भी कन्फ्रम नहीं है. इसके अलावा आरजे महवश हाल ही में पैप्स के कैमरे में कैद हुईं. उनसे जब चहल को लेकर पैप्स ने सवाल किया तो वो उन्होंने इग्नोर कर दिया.

सिंगर सचिन सांघवी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, वकील बोला- बेबुनियाद इल्जाम

म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी विवादों में फंस गए हैं. उनपर 29 वर्षीय महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. सचिन के वकील ने आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है.

बिग बॉस 19 से बाहर होंगे अमाल मलिक, मिड सीजन में छोड़ेंगे शो? पिता ने लिखा- बहुत हो गया...

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अमाल मलिक को लेकर दावा है कि वो बीच में शो छोड़ने वाले हैं. उनके पिता डब्बू मलिक के ट्वीट ने भी लोगों को कुछ हिंट दिया है.

पवन सिंह नहीं दे रहे साथ, ज्योति सिंह ने खेसारी लाल से मांगी मदद, बोलीं- एक दिन के लिए...

पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं. चुनाव प्रचार के दौरान वो खुद को अकेला महसूस कर रही हैं.

चहल-महवश में चल रही अनबन? एक्ट्रेस ने पैप्स के सवाल को किया इग्नोर, Video

आरजे और एक्ट्रेस महवश, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहती हैं. माना जाता है कि धनश्री से तलाक के बाद चहल और महवश डेट कर रहे हैं.

रवि को जब आता है गुस्सा, कैसे शांत करती हैं सरगुन, बोलीं- उसको एकदम...

रवि दुबे और सरगुन मेहता करियर में काफी सक्सेस हासिल कर रहे हैं. दोनों काफी म्यूजिक वीडियोज बना रहे हैं.

