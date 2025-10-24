scorecardresearch
 

पवन सिंह नहीं दे रहे साथ, ज्योति सिंह ने खेसारी लाल से मांगी मदद, बोलीं- एक दिन के लिए...

पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं. चुनाव प्रचार के दौरान वो खुद को अकेला महसूस कर रही हैं. इसलिए उन्होंने खेसारी लाल से मदद मांगी है.

खेसारी लाल करेंगे ज्योति सिंह की मदद? (Photo: Instagram @jyotipsingh999)

पवन सिंह की पत्नी काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं. चुनाव से पहले ज्योति सिंह घर-घर जाकर वोट मांग रही हैं. इस दौरान उन्हें पवन सिंह की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो उनके साथ नहीं हैं. इसलिए ज्योति सिंह ने खेसारी लाल से मदद की गुहार लगाई है.

चुनाव प्रचार पर क्या बोलीं ज्योति सिंह 
ज्योति सिंह से पूछा गया कि क्या इस चुनाव में पवन सिंह आपके साथ आएंगे. यूपी तक संग बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकती हूं. क्योंकि जो भी चीजें हैं मीडिया में हैं. तो इस पर मैं क्या बोलूं. जब उनसे मेरा कोई संपर्क ही नहीं है, तो इस पर मैं क्या जवाब दूं. 

ज्योति से कहा गया कि आपने चुनाव में उनका प्रचार किया था. इस पर उन्होंने कहा कि हां मैंने उनका प्रचार किया था. लेकिन अभी मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है. तो मुझे खुद नहीं पता कि वो मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे. लेकिन उम्मीद करती हूं कि मैंने उनका साथ दिया था. वो भी मेरा साथ देंगे. लेकिन मैं अभी इस पर कुछ कह नहीं सकती. 

खेसारी लाल पर क्या बोलीं ज्योति
कुछ दिन पहले खेसारी लाल ने ट्वीट किया था कि अगर ज्योति सिंह बुलाएंगी, तो हम आएंगे. ट्वीट पर बात करते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि खेसारी भइया से फोन पर मेरी बात हुई थी. उन्होंने मुझसे कहा था कि भाभी आपको जहां मेरी जरूरत लगेगी, तो कहिएगा मैं आऊंगा. मैं खेसारी भइया से अनुरोध करूंगी कि एक दिन का समय निकालकर मेरे प्रचार में जरूर आएं. 

एक दिन पहले ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर जनता से फाइनेंशियल मदद मांगी थी. उन्होंने लिखा कि उनके पास चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं हैं. इसलिए उनकी मदद की जाए. लेकिन कुछ घंटे बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी.  

अब देखते हैं कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के खिलाफ जाकर ज्योति सिंह के लिए प्रचार करने काराकाट जाते हैं या नहीं.  

