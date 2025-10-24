बिग बॉस 19 से बाहर होंगे अमाल मलिक, मिड सीजन में छोड़ेंगे शो? पिता ने लिखा- बहुत हो गया...

बिग बॉस 19 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक अमाल को लेकर शॉकिंग खबर आई है. बीबी फैनक्लब पर दावा है कि सिंगर शो के मिड में इसे अलविदा कहने वाले हैं. ऐसा अमाल के हेल्थ इश्यूज की वजह से हो रहा है. अमाल के शो छोड़ने की अटकलों के बीच उनके पिता डब्बू मलिक की एक पोस्ट वायरल हो रही है. फैंस का मानना है वो बेटे के घर लौटने की तरफ इशारा कर रहे हैं.
बिग बॉस छोड़ेंगे अमाल?
X पर BB Insider HQ के नाम से एक अकाउंट ने जानकारी दी है कि अमाल शो के फिनाले से पहले इसे अलविदा कहने वाले हैं. पोस्ट में अमाल के पिता के ट्वीट का भी हवाला दिया गया है. डब्बू ने अपनी पोस्ट में लिखा है- बहुत हो गया... अब बस... मिलते हैं 28 अक्टूबर को... म्यूजिक हमारी रियल डेस्टिनी है. अमाल के इंस्टा हैंडल पर एक पोस्ट डालकर ऐलान किया गया है कि उनका नया म्यूजिक एलबम 'क्यों मुझसे दूर था' 28 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है.
कैप्शन में लिखा है- अमालियंस, हमारे पास आपके लिए कुछ है. हम जानते हैं आप काफी समय से अमाल के म्यूजिक का इंतजार कर रहे थे. अब आखिरकार, वो पल आ गया है. आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है. अमाल चाहता था इसे फैंस के साथ 28 अक्टूबर को शेयर किया जाए. काश अमाल आपके साथ खुद इसे शेयर कर पाता लेकिन भरोसा करें ये स्पेशल होने वाला है. अपने कैलेंडर में मार्क करें और तैयार रहें.
इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं. लेकिन अमाल के फैंस का दिल जरूर टूट गया है. वो अमाल को शो का विनर बनते देखना चाहते हैं. सिंगर ने शो में काफी उतार चढ़ाव देखा है. कई दफा अपने एग्रेसिव बिहेवियर और गालीगलौच को लेकर सलमान से वो डांट भी खा चुके हैं. इतने सारे इमोशंस से डील करने के बाद यूं बीच में गेम छोड़कर जाना फैंस के लिए झटके से कम नहीं है.
अमाल की म्यूजिकल सौगात
इस पोस्ट से इतना क्लियर है कि 28 अक्टूबर को अमाल फैंस को म्यूजिक की सौगात देने वाले हैं. लेकिन इसके चक्कर में वो शो से बाहर आएंगे. इस पर सस्पेंस है. फैनक्लब में अमाल की तबीयत का हवाला दिया जा रहा है. अभी तक चैनल या शो की तरफ से अमाल के वॉलंटरी एग्जिट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि अमाल कुछ दिनों के लिए शो से बाहर निकलेंगे, हेल्थ रिकवर होने के बाद वो शो में वापसी करेंगे. अमाल ने बिग बॉस में अच्छी गेम खेली है. बस उनका गुस्सा और जुबान उनकी गेम को खराब कर रहा है. सलमान की डांट और पापा डब्बू मलिक की सलाह के बाद अमाल ने खुद को सुधारने की कोशिश की है.